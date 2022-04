Công trình phố cổ Hội An thu nhỏ được TP.Hội An xây tặng TP Thanh Hóa nhằm thắt chặt thêm tình nghĩa keo sơn giữa 2 TP với nhau. Công trình bao gồm chùa Cầu, 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng. Những công trình này được xây dựng đúng theo nguyên mẫu gốc tại Hội An và có tỉ lệ nhỏ hơn. Ảnh: HT