Nhiều học sinh mẫu giáo bị giáo viên dùng kéo, kim tiêm... đâm vào đầu và người vì không ngủ trưa?

Gần đây, hơn một chục trẻ em tại trường mẫu giáo Dingqi thuộc thành phố Hohhot ở khu tự trị Nội Mông Cổ, có biểu hiện nghi bị giáo viên châm kim vào người khiến dư luận phẫn nộ. Vào ngày 29/9, Chi nhánh quận Tân Thành thuộc Văn phòng Công an thành phố Hohhot đã đưa ra thông báo rằng ba giáo viên của trường mẫu giáo này đã bị tạm giam giữ hình sự vì tình nghi lạm dụng ngược đãi trẻ em. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết con họ nói bị đâm bằng kéo, kim tiêm và các dụng cụ sắc nhọn khác do “không ngủ trưa” hoặc “không biết nghe lời”. Theo thống kê của các bậc phụ huynh, hiện có khoảng 11 trẻ được phát hiện có vết nghi kim châm, phần lớn là ở đầu, đùi và mông …



Phòng Giáo dục quận Tân Thành, thành phố Hohhot hôm nay đưa ra thông báo, cho biết sau khi xảy ra vụ việc trẻ xuất hiện vết kim đâm không rõ nguồn trên người em ở trường mẫu giáo Dingqi, Sở Giáo dục và các bộ phận liên quan đã thành lập nhóm điều tra, yêu cầu giải trình và cách chức hiệu trưởng trường mẫu giáo.



Con gái anh Lưu năm nay 3 tuổi, mới bước vào trường mẫu giáo vào cuối tháng 8. Cô bé tham gia lớp học nhỏ số 3 tại trường mẫu giáo Dingqi ở Hohhot. Lớp có 20 trẻ và 4 giáo viên. Sáng 27/9, con gái anh bị cảm lạnh nên nghỉ học ở nhà. Khi đi vệ sinh, vợ chồng anh Lưu phát hiện mông cháu bé có vài vết giống như bị kim châm. Họ kể lại rằng hai ngày trước, đứa trẻ liên tục kêu "ngứa mông", nhưng họ cho đó là chuyện nhỏ nên không để ý. Anh Lưu hỏi con gái rằng có phải bị các bạn cùng lớp đâm không, thì cô bé nói rằng do không ngủ trưa nên bị cô đâm. Anh tiếp tục hỏi con thì được biết trong lớp cũng có những bạn khác bị đâm, anh liền gọi điện cho một phụ huynh khác.

Sau khi nhận được cuộc gọi, một vị phụ huynh khác đã đến thẳng nhà anh Lưu để kiểm tra tình hình, đồng thời đón con từ nhà trẻ vào trưa hôm đó. Sau khi đưa trẻ đến bệnh viện khám thì phát hiện trên đầu và một tay của trẻ có vết nghi kim châm. Khi hỏi bác sĩ thì bác sĩ cho biết vết thương là do dùng vật sắc nhọn đâm vào.



Ngay trong đêm hôm đó, họ đã liên lạc với cha mẹ của hai đứa trẻ khác và nhận thấy con mình cũng có tình trạng tương tự. Họ thành lập một nhóm WeChat và kêu gọi tất cả phụ huynh trong lớp tham gia. Hiện tại, thống kê của họ cho thấy trong số 20 trẻ trong lớp có 11 trẻ nghi bị kim châm.



Cô Sài nhận ra vết kim châm trên người con mình sau khi để ý tin tức trong nhóm chat. Bốn ngày trước đó, con cô cũng bị cảm lạnh nên xin nghỉ tại nhà. Ngày 27/9 cháu đi nhà trẻ. Hôm đó, cô Sài không để ý đến tin tức trên nhóm WeChat, sáng hôm sau mới thấy nhóm bàn tán về việc trẻ trong lớp nghi bị kim châm. Cô vội vàng cởi quần áo con để kiểm tra và phát hiện có rất nhiều vết kim trên bắp chân và ít nhất là một chục vết trên khắp cơ thể. Cậu bé nói, giáo viên Tiểu Phàn đâm vào đầu, giáo viên Tiểu Bạch đâm vào mông, và giáo viên Tiểu Thạch đâm vào đùi. Cô Sài nghi ngờ rằng con mình có thể đã bị đâm kim vào ngày 27/9. Từ những bức ảnh hiện có chụp những đứa trẻ nghi bị bạo hành, có thể thấy rõ vết kim châm còn rất mới. Ngoài ra cậu bé còn nói rằng tai mình bị đau, mỗi lần thay quần áo chạm phải đều khóc.Khi đồn cảnh sát lập biên bản, con của cô Sài nói rằng cô giáo đã dùng kéo màu tím. “Đầu tiên đặt ở trên bàn, sau đó cất trong tủ.” Cậu bé cũng nói rằng mình bị đâm vì không nghe lời khi ngủ.



Khi ông Dương nhìn thấy tin tức từ nhóm WeChat, con gái ông đã ngủ. Ông vào phòng và kiểm tra, thấy rằng có một vài vết nghi là vết kim châm trên người con gái ông. Ông đưa con đến bệnh viện khám thì phát hiện có 13 vết ở đầu, thắt lưng, chân, tay, mông, đặc biệt trên đầu có tới 7 vết. Cô con gái nói với ông rằng mình bị đâm trong nhà vệ sinh vì lúc mọi người đang ngồi chơi thì cô bé đứng dậy. Ông Yang hỏi con gái mình bị cô dùng gì đâm thì cô bé không nói, chỉ giơ tay làm dấu hiệu chiếc kéo.



Ông Từ cũng tìm thấy vết kim châm ở mông và chân của con trai mình. Đứa trẻ nói rằng cô giáo đã đưa cháu vào phòng nhỏ tối và đâm cháu bằng tăm và kim tiêm. Ông Từ đoán rằng căn phòng tối nhỏ mà con trai ông nói có thể là nhà vệ sinh.



Cũng có một số trẻ bị đâm vào chân và đùi, thậm chí có em đã có vết đóng vảy ở mông. Khi cha mẹ hỏi các con vì sao bị đâm, lý do nhận được chủ yếu là "không nghe lời", phần lớn là do "không ngủ trưa ".



Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết sau khi đi học mẫu giáo, con họ đã khóc vào nửa đêm. Cô Sài kể lại rằng sau khoảng 10 ngày đi học mẫu giáo, đứa trẻ luôn kêu “Mẹ ơi” vào ban đêm và ôm mẹ. Con cô lúc ngủ trưa ở nhà, bắt đầu từ 2h30 nhưng lại tỉnh dậy lúc 3 giờ, không chịu ngủ lại, trong khi lúc trước ngày nào bé cũng ngủ đủ 2 tiếng. Cô cảm thấy lạ và hỏi con nhưng đứa trẻ không nói gì.

Mười ngày sau khi vào nhà trẻ, ông Từ cũng thấy con mình quấy khóc trong lúc ngủ, nói: “Con không muốn đi mẫu giáo.” Buổi sáng thức dậy, con anh cũng quấy khóc, không chịu đi nhà trẻ, nói sợ cô giáo. Anh hỏi tại sao lại sợ cô giáo nhưng đứa trẻ không nói.



Trong tuần qua, con gái anh Dương thức dậy sau giấc ngủ và ngày nào cũng khóc. Anh cũng nhận thấy rằng đứa trẻ đã trở nên bạo lực, và anh đoán rằng cô bé dường như đang bắt chước ai đó. Mấy ngày gần đây anh chơi trò đóng kịch với con, vào vai học sinh và con gái là cô giáo. Trong lúc chơi cô con gái đã tát vào mặt anh và nói rằng “không nghe lời”, cũng có lúc cô bé còn tự tát mình.







Sáng 28/9, nhiều phụ huynh đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc, sau đó đến nhà trẻ để yêu cầu theo dõi. Tại cổng trường mẫu giáo, một phụ huynh đã gọi điện nhiều lần cho hiệu trưởng và cuối cùng hiệu trưởng cũng xuất hiện. Ngay sau đó, hiệu trưởng biến mất với lý do vào tìm hiểu sự việc, phụ huynh đợi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng không thấy hiệu trưởng xuất hiện nữa. Sau đó, một phụ huynh đã gọi điện cho cảnh sát, và cảnh sát đã vào công viên để trích xuất video giám sát.

Vào sáng ngày 29 tháng 9, trường mẫu giáo Dingqi đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, nói rằng "Họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng liên quan nào và không thể chứng minh tính xác thực của vấn đề." Vào chiều ngày 29, Chi cục Công an quận Tân Thành của Sở Công an Hohhot đã đưa ra thông báo: Vào lúc 10 giờ 46 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020, Văn phòng Công an quận của Hohhot nhận được tin báo của phụ huynh học sinh ở trường Mầm non Dingqi, nói rằng có học sinh nghi ngờ bị dùng kim đâm bạo hành. Theo điều tra, Bai XX, nữ, sinh năm 1994, là giáo viên mẫu giáo; Fan XX, nữ, sinh năm 1972, là giáo viên mẫu giáo; Shi XX, nữ, sinh năm 1996, là giáo viên mẫu giáo. Ba nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự vì tình nghi lạm dụng quyền hạn người giám hộ chăm sóc trẻ để bạo hành các học sinh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



Một số phụ huynh nói với phóng viên rằng vào chiều ngày 28 tháng 9, Phòng Giáo dục, phụ huynh và trường học đã thảo luận về vấn đề này. Nhà trường cho biết không có giáo viên nào là giáo viên mới và đã công tác tại trường mẫu giáo được hai hoặc ba năm. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, nhiều phụ huynh đề cập rằng trường mẫu giáo Dingqi được chọn vì thương hiệu tốt và là trường mẫu giáo có hệ thống toàn quốc. Trường mẫu giáo Dingqi là trường mẫu giáo tư thục trải dài trên toàn quốc, cũng là trường mẫu giáo tư nhân đầu tiên ở Nội Mông. Công chúng bên ngoài gọi Trường mẫu giáo Dingqi là cơ sở giáo dục mầm non chất lượng cao với sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo dục "Trung - Mỹ". Nhiều phụ huynh cho biết, mức học phí của trường mẫu giáo Dingqi cũng cao hơn so với các trường mẫu giáo khác gần đó, với mức học phí hơn 10.000 NDT / học kỳ (~35 triệu đồng).



Hiện tại, nhóm điều tra đã phỏng vấn người phụ trách chính của trường mẫu giáo, bắt đầu quá trình giải trình và cách chức hiệu trưởng trường mẫu giáo khỏi vị trí của ông ta. Đồng thời thuê chuyên gia tâm lý đến nhà trẻ để tư vấn tâm lý cho trẻ. Ngoài ra, một nhóm chấn chỉnh đặc biệt đã được thành lập để tiến hành rà soát và chấn chỉnh toàn diện trường mẫu giáo trong khu vực.