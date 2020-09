Các vị "thần tài" trong dân gian: Muốn giàu phải hiểu hết về 9 vị này!

Đông Thần Tài: Tỷ Can Tỷ Can, một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Thương, cũng là một trong những cận thần kiệt xuất nhất của nhà Thương. Khi còn sống, ngoài việc cầu nguyện cho dân, ông còn tham gia tăng cường sức sản xuất lúc bấy giờ bằng một loạt biện pháp, đạt được hiệu quả làm giàu cho đất nước và nhân dân. Trong truyền thuyết lịch sử, Tỷ Can được mô tả nhiều hơn như một vị thần giống như Văn Khúc Tinh (một trong Bắc Đẩu thất tinh của đạo giáo). Nhưng dựa trên những đóng góp xuất sắc của mình cho sự thịnh vượng của đất nước trong suốt cuộc đời, ông cũng được liệt vào một trong danh sách các vị Thần Tài.