Nhiều khách sạn trăm tỷ vẫn rao bán la liệt khi dịch Covid-19 được kiểm soát

Mặc dù Việt Nam đã chính thức mở cửa hoạt động trở lại được hơn 2 tháng, đây là tin vui cho những ai đang hoạt động kinh doanh ngành khách sạn và cũng là cơ hội cho những người chuẩn bị kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ, một trong những nơi thu hút rất đông khách du lịch đến với thủ đô lại vẫn tiếp tục cửa đóng then cài, thậm chí được rao bán khắp nơi qua nhiều hình thức.

Khảo sát trên các trang website buôn bán bất động sản, gần đây lượng tin đăng bán khách sạn ở khu vực phố cổ tăng mạnh, có những khách sạn đang rao bán với mức giá trung bình 1 tỷ/m2.

Các khách sạn trên phố cổ đăng tin rao bán với mức độ dày đặc



Ngay tại phố hàng Bông, một trong những tuyến phố "vàng" của thủ đô, một khách sạn 4 sao với đầy đủ tiện nghi có diện tích 382m2 được rao bán với giá 580 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng/m2.



Cách đó không xa, cũng tại phố hàng Bông, một khách sạn rộng 104m2 được rao bán với giá 145 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng/m2. Chị P.L chủ khách sạn cho biết hiện nay khách sạn đang được cho thuê với giá hơn 160 triệu đồng/tháng, đây là giá hỗ trợ người thuê bởi ảnh hưởng của Covid-19, còn sang năm sẽ là 180 triệu đồng/tháng.

"Do muốn chuyển hướng kinh doanh nên tôi mới đăng bán khách sạn. Nếu như trước đây vị trí này nếu bán cũng phải hơn 1,5 tỷ đồng/m2", chị P.L chia sẻ.

Khách sạn để số điện thoại liên hệ cho thuê hoặc bán

Những khách sạn nằm ở vị trí đắc địa, được định giá từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Nhưng ngay cả khi du lịch đã được mở cửa trở lại vẫn không thể trụ được. Một số khách sạn trên các tuyến phố gần với hồ Gươm đã treo biển in số điện thoại liên hệ cho thuê hoặc bán. Thế nhưng, việc này cũng không hề dễ dàng khi có nhiều khách sạn rao bán thời gian dài mà vẫn chưa tìm được chủ mới.

Khách sạn đang đóng cửa vì chưa tìm được người thuê hoặc mua nhà

Nhiều môi giới bất động sản nhận định, các khách sạn khu vực phố cổ đang được rao bán ở mức cao nhất trong vòng 10 năm gần đây và người mua chủ yếu nhắm vào giá trị cốt lõi của đất bao gồm giá trị về lịch sử, văn hóa, vị trí trung tâm, thuận tiện về buôn bán.

"Vốn dĩ giá nhà đất khu phố cổ một vài năm qua cũng đã ở mức rất cao, ngay cả khi ảnh hưởng của dịch covid-19 cũng không làm mất đi giá trị. Những tuyến phố sát hồ Gươm hay cách đó vài trăm mét cũng có giá cả tỷ đồng/m2. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát nhu cầu mua bán, thuê nhà trên phố cổ lại càng lớn. Do đó, dễ hiểu vì sao nhiều chủ nhà, chủ khách sạn đăng tin rao bán với tần suất cao. So với thời điểm cách đây 1 năm thì nhiều vị trí có tăng từ 50-100 triệu đồng/m2. Nhiều nơi tăng giá còn cao hơn so với đợt trước khi có dịch Covid-19", anh Quốc Nam-một môi giới nhà đất chia sẻ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, cả người mua và người bán cần thận trọng và cân nhắc trước khi xuống tiền. Đối với người mua cần cân nhắc các tiêu chí như vị trí đẹp, xem xét các hoạt động kinh doanh của dự án trong những năm trước… Đối với người bán cần cân nhắc thời điểm để đưa mức giá hợp lý. Đây là thời điểm "làn sóng" mới của bất động sản du lịch cho nên cần thêm một thời gian nữa giá cả mới đi vào ổn định.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện nay chính sách và chiến lược phục hồi kinh tế đã thống nhất, tuy nhiên sẽ cần thời gian để các doanh nghiệp từ từ phục hồi, đặc biệt là ngành khách sạn. Bởi do bị ảnh hưởng quá lớn trong 2 năm vừa qua dẫn đến nhiều khách sạn phải đóng cửa. Khách sạn thuộc phân khúc 4-5 sao vẫn đang cố gắng cầm cự. Trong khi đó, các khách sạn 2-3 sao hoặc khách sạn gia đình, khách sạn mini đang gặp nhiều áp lực hơn phân khúc cao cấp.