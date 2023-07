Nhiều người dân ngồi vật vã, căng băng rôn yêu cầu gia đình nguyên cán bộ công an huyện trả tiền

Tối 15/7, trao đổi với với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Mạnh Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc trên. Người dân cũng đã có đơn trình báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành. Hiện Công an huyện Yên Thành cũng đã vào cuộc để làm rõ sự việc.



Hình ảnh người dân tập trung trước một ngôi nhà lớn ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để yêu cầu chủ nhà trả tiền phường. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tập trung trước nhà vợ chồng ông N.V.H, bà H.T.L (trú tại xã Hợp Thành) để yêu cầu trả tiền cho người dân. Người dân mang theo nhiều băng rôn, đội nắng ngồi trước một căn nhà đồ sộ, yêu cầu gia chủ trả tiền phường.

Ngay khi nhận được thông tin về sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tuyên truyền người dân, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tránh việc người dân có những hành vi quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật. Đồng thời, UBND xã Hợp Thành cũng đã tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa người dân với gia đình ông H, bà L để có phương án trả tiền lại cho người dân.

Người dân yêu cầu ông H và bà L có trách nhiệm trả lại tiền phường. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo UBND Hợp Thành, ông N.V.H nguyên là cán bộ công an huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ít năm gần đây, bà L bị bệnh nặng nên không có khả năng chi trả tiền "chơi phường" cho người dân.

Hiện đã có khoảng 60 người làm đơn trình báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.