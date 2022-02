Nhiều người Sài Gòn đi du lịch ngay mùng 1 Tết, vì sao?

Đi du lịch mùng 1 Tết, vì sao?

Chọn đi Đà Lạt ngay mùng 1 Tết, gia đình gồm 3 người của chị Thúy Ngân (ngụ quận 3), cho biết theo thông lệ hàng năm, gia đình đều đi du lịch vào dịp Tết bởi trong năm không nhiều thời gian.

Không vướng bận gia đình, ở lại TP.HCM khá buồn nên chị chọn đi du lịch. Hai vợ chồng và con nhỏ đi chơi tự túc để dễ dàng di chuyển đến các địa điểm yêu thích.

"Tết năm ngoái, chúng tôi tạm hoãn đi du lịch vì dịch phức tạp. Nhớ năm ngoái, đường hoa Nguyễn Huệ còn vắng hoe, khách phải tuyệt đối tuân thủ đeo khẩu trang, nhiều người ngại ra đường đi chơi. Năm nay dịch ổn hơn, lại đã được tiêm vaccine nên tôi quyết định đi, mùng 3 về lại TP.HCM", chị Ngân nói.

Du khách xuất hành đi du lịch mùng 1 Tết. Ảnh: V.Thảo.

Ông Thanh Xuân (quận 8) cũng xác nhận nhiều gia đình trẻ trong khu phố đều chọn đi du lịch ngay mùng 1 Tết, thậm chí còn ôm vali đi trước giao thừa.

Theo ông, giới trẻ có nhiều sự lựa chọn và sống thoải mái hơn. Nếu không quá vướng các lễ nghi của gia đình, trong năm quá bận bịu, thì Tết họ có thể đi du lịch. Ông cũng khá thoải mái với vấn đề này. Thực tế, nhiều gia đình sau khi hoàn tất cúng giao thừa, chào năm mới tại gia đình cũng quyết định đi du lịch cùng nhau vào đầu năm mới.

Nhiều khách xuất hành sớm

Ngay sáng mùng 1 Tết, nhiều công ty du lịch lữ hành cũng làm lễ xuất hành đầu năm cho những đoàn khách đầu tiên khởi hành, du xuân dịp Tết.

Đại diện TST cho biết gần 100 du khách đã có mặt tại trụ sở Công ty ở quận 3, TP.HCM sáng mùng 1 để làm lễ xuất hành đi du lịch theo tour đã đặt trước.

Chọn đi du lịch ngay mùng 1 Tết, du khách được trải nghiệm không gian Tết truyền thống, xem múa lân, thưởng thức bánh mứt và nhận những bao lì xì may mắn từ đơn vị lữ hành.

Theo vị này, tổng số khách xuất hành trong ngày mùng 1 Tết gần 100 người, cao điểm là những ngày tiếp theo từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán, lượng khách sẽ tăng dần.

Khách xuất hành ngay mùng 1 Tết tại trụ sở TST Tourist. Ảnh: M.Mẫn.

Đại diện Vietravel cũng thông tin, ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đều tổ chức lễ xuất hành đầu năm tại khắp các chi nhánh trên toàn quốc.

"Du khách xuất hành vào mùng 1 sẽ nhận được lộc xuân là những phong bao lì xì may mắn và chiếc lá bồ đề được thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ). Đây là món quà đặc biệt 'hộ mệnh' cho gia đạo bình an, thay cho lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công đến với du khách", vị này nói.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách mua tour trong những ngày Tết, đơn vị này cũng đã chuẩn bị mọi thứ để phục vụ "xuyên Tết".

Du khách mua tour và thanh toán vào các mùng 1, 2, 3 tại trụ sở chính của chúng tôi sẽ được nhận ngay lộc may mắn là những bao lì xì với mệnh giá 2 USD, 6 USD, 8 USD, tượng trung lời chúc phát tài, phát lộc.

Từ trước Tết Nguyên đán, các công ty du lịch lữ hành ghi nhận lượng khách đặt tour du lịch Tết tăng trưởng mạnh.



Thời gian qua, các doanh nghiệp đã nỗ lực và cố gắng không ngừng để cùng ngành du lịch TP.HCM xây dựng hàng loạt các chương trình, sản phẩm du lịch mới. Các sản phẩm du lịch trong nước cũng được cập nhật liên tục, vừa đảm bảo yếu tố an toàn vừa hấp dẫn bởi sự mới lạ của các chương trình tour.

Sau hai năm nhiều thử thách bởi Covid-19, các doanh nghiệp tiếp tục kỳ vọng thị trường du lịch sẽ thực sự khởi sắc trở lại trong năm 2022.