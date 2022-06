Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới tuyển sinh năm 2022, có trường tới 9 ngành

3 ngành học mới tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN

Mới đây, Trường Quốc tế - ĐHQGHN tổ chức lễ ra mắt các chương trình đào tạo tích hợp cử nhân và thạc sỹ, gồm Công nghệ tài chính và kinh doanh số, Công nghệ thông tin ứng dụng và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics.

Chương trình Công nghệ thông tin ứng dụng (An toàn không gian số, IoT và hệ thống nhúng) số là chương trình mới, định hướng đào tạo chuyên gia, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của Công nghiệp 4.0 và Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. Chương trình cung cấp những kiến thức nền tảng gồm mật mã ứng dụng, an toàn phần mềm và hệ thống, phân tích mã độc, phòng chống tấn công mạng, điều tra số, an ninh sinh trắc học, blockchain, và nhiều môn học liên quan đến kỹ năng đổi mới sáng tạo, và khởi nghiệp.

Trường Quốc tế - ĐHQGHN ra mắt 3 ngành mới là Công nghệ tài chính và kinh doanh số, Công nghệ thông tin ứng dụng và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics. Ảnh: NTCC

Ngành Công nghệ tài chính và kinh doanh số là ngành học có tính liên ngành cao, kết hợp giữa các ngành về kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và đặc biệt là tài chính.

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics là ngành thuộc khối kỹ thuật tích hợp công nghệ, kinh tế, và các nhân tố về hành vi xã hội trong sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu các vấn đề tối ưu hóa các quá trình hay các hệ thống phức tạp. Ngành học tập trung vào việc phát triển, cải tiến, ứng dụng và đánh giá các hệ thống phức hợp, hợp thành từ con người, nguồn tài chính, tri thức, thông tin, thiết bị, năng lượng, vật liệu, phân tích và tổng hợp, cũng như các công cụ toán học, vật lý và xã hội học cùng với các nguyên lý và phương pháp của thiết kế kỹ thuật để xác định, dự đoán và đánh giá kết quả thu được từ quá trình hay hệ thống như vậy. Ngành học này đóng góp rất nhiều cho thế giới hàng trăm năm qua, song ở Việt Nam còn rất non trẻ, mà lại ít được biết đến.

Ba chương trình đào tạo mở mới của Trường Quốc tế gắn bó mật thiết với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và đi trước đón đầu cho tương lai công nghệ nhiều thay đổi lớn. Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức nhận định, ba ngành học mới của có nhiều điểm đặc biệt khi là những ngành học vô cùng cần thiết cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; Là các chương trình cử nhân tích hợp với thạc sỹ - mô hình đào tạo mới, đầu tiên trong ĐHQGHN, sinh viên có cơ hội đăng ký học thẳng lên bậc thạc sỹ và tích luỹ các tín chỉ của bậc thạc sỹ ngay từ năm cuối cùng của chương trình đại học.

Ngoài ra, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh từ khối kiến thức nhóm ngành, môi trường học tập có giảng viên và sinh viên nước ngoài nên sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn và tiếng Anh thành thạo. Điểm đặc biệt cuối cùng là các học phần có sự tham gia của doanh nghiệp từ khâu xây dựng chương trình đến tổ chức đào tạo, nên sinh viên có trải nghiệm thực tiễn tốt, có khả năng đáp ứng tốt ngay với công việc".

Thêm Khoa học ứng dụng (Tâm lý học) và Cử nhân Khoa học ứng dụng (Hàng không) tại Đại học RMIT

Đại học RMIT sắp ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học ứng dụng (Tâm lý học) và Cử nhân Khoa học ứng dụng (Hàng không) tại cơ sở Hà Nội. Trước đó, hai ngành này đã được nhà trường triển khai giảng dạy ở TP.HCM từ tháng 10/2021 và được đón nhận nhiệt tình.

Một điểm đặc biệt là ngành Hàng không tại RMIT Việt Nam tập trung vào chuyên ngành quản trị và vận hành. Sinh viên được đón nhận kiến thức và kỹ năng tổng quan nhất, từ việc điều hành, quản lý các hãng hàng không và sân bay đến nghiệp vụ mặt đất và vấn đề về bảo hộ - an toàn. Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ năm thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035. Thêm vào đó, mảng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không cũng đang là thị trường màu mỡ và có nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh.

Sinh viên hào hứng đón nhận ngành học mới sẽ mở từ năm 2022. Ảnh: RMIT

Trong khi đó, ngành Tâm lý học không chỉ mở ra cơ hội để các bạn trẻ làm tư vấn tâm lý tại các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, mà còn có thể phát triển mạnh ở những nghề nghiệp đa dạng như nhân sự, truyền thông - marketing, kinh doanh v.v.

Cả hai chương trình mới này đều chú trọng ứng dụng mô hình học tập kết hợp thực tiễn, và sinh viên hai ngành đều có cơ hội tiếp tục học thêm ở RMIT ở Australia để lấy bằng cao hơn.

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh mở 6 ngành học mới

TS Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi chia sẻ, năm 2022, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh mở 6 ngành học mới gồm: An ninh mạng, Tài chính - ngân hàng, Kiểm toán, Kinh tế số, Luật, Kỹ thuật Robot và điều khiển thông minh.

Đại học Thủy lợi mở thêm 6 ngành mới. Ảnh: TLU

Trường có 4 phương thức xét tuyển là: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022. Được biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2022, dự kiến là 5000 (bao gồm Cơ sở chính Hà Nội và Phân hiệu Miền Nam- TP.HCM).

Trường Đại học Bách khoa dự kiến mở mới 3 chuyên ngành trong năm 2022 là ngành Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Y-Dược; Ngành Kỹ thuật Xây dựng- Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh; Ngành Kỹ thuật Xây dựng- Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

Trước đó một số trường cũng thông báo lên kế hoạch mở thêm ngành mới. Trường Đại học Ngoại thương lên kế hoạch tuyển sinh 3 ngành học mới gồm: Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp (ngành Marketing) và Kinh doanh số (ngành Kinh doanh quốc tế).

Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng mở 6 mã đào tạo mới từ năm 2022, trong đó trường tách mã các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) để tuyển sinh theo 7 mã riêng; tách mã ngành Kinh tế thành 3 mã chuyên ngành; tuyển lại mã ngành Tài chính-Ngân hàng (bằng tiếng Việt); tạm dừng tuyển sinh các mã CT1/Ngân hàng, CT2/Tài chính công, CT3/Tài chính doanh nghiệp.

Trường ĐH Thương Mại từ năm 2022 dự kiến đào tạo mới 9 chương trình đại học gồm có: Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao); Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình định hướng nghề nghiệp); Marketing số; Kế toán tích hợp chương trình CAEW CFAB; Luật thương mại quốc tế; Quản trị hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp); Quản trị nhân lực doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao).