Sở GTVT TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực Quận 4, Quận 7 và cầu Tân Thuận 1.



Cụ thể, đường Hoàng Diệu tại giao lộ Lê Thạch sẽ lắp đặt biển báo chỉ dẫn hướng lưu thông vòng tránh vào giờ cao điểm. Lộ trình Hoàng Diệu - Lê Thạch - Lê Văn Linh - Nguyễn Tất Thành, nhằm hạn chế các loại xe lưu thông vào giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành, để kéo giảm tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường xung quanh chợ Xóm Chiếu, như đường Lê Quốc Hưng, Lê Thạch, Lê Văn Linh, Đinh Lễ (theo lý trình bao quanh chợ Xóm Chiếu) sẽ cấm dừng xe và đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ.

Đặc biệt, cầu Tân Thuận 1 được điều chỉnh từ "hạn chế tải trọng toàn bộ xe trên 5 tấn" thành "hạn chế tải trọng toàn bộ xe trên 13 tấn.

Cầu Tân Thuận 1 được điều chỉnh thành hạn chế tải trọng xe trên 13 tấn. Ảnh: Vũ Quyền.

Các tuyến đường Đoàn Văn Bơ (hướng lưu thông từ đường Tôn Đản đến đường Hoàng Diệu), Giao lộ Đoàn Văn Bơ – Xóm Chiếu, Đường Tân Vĩnh, Đường số 45, Giao lộ Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu… vẫn giữ nguyên hiện trạng giao thông.

Riêng đường Hoàng Diệu, tại giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Hữu Hào, trước mắt giữ nguyên hiện trạng. Tới tháng 9/2023, sẽ thí điểm cấm ô tô rẽ trái từ đường Hoàng Diệu vào đường Nguyễn Hữu Hào từ 16 giờ đến 19 giờ trong 10 ngày để đánh giá hiệu quả.

Tại giao lộ Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh, cấm ô tô quay đầu xe trên đường Hoàng Diệu (hướng lưu thông về đường Nguyễn Hữu Hào) trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 19 giờ.

Nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 1, cầu Tân thuận 2, Sở GTVT TP.HCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát các tổng thể các loại phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, để có phương án đề xuất hạn chế thời gian lưu thông của một số loại xe trong khung giờ cao điểm trên cả hai chiều lưu thông.

Đồng thời, nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải tạo cầu Tân Thuận 2, theo hướng thu hẹp lề bộ hành, để tăng kích thước bề rộng lòng đường dành cho xe lưu thông, đảm bảo chiều lưu thông đi Quận 7 tối thiểu 6m và chiều lưu thông đi quận 4 là 4m.

Sở cũng đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan có kế hoạch tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng xe quá tải lưu thông qua cầu Tân Thuận 1, nhằm đảm bảo an toàn công trình cầu, an toàn giao thông.

Đặc biệt, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trên đường Đoàn Văn Bơ.