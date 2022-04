Ngày 5/4, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết đơn vị đã xử lí nhiều trường hợp khách đi máy bay nhặt được tài sản nhưng không trả lại.



Theo đó, đầu tháng 4 vừa qua, lực lượng an ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất đã phải ra tận cửa máy bay để tìm một hành khách đã nhặt và không trả lại điện thoại của một hành khách khác trong khu vực cách ly sân bay Nội Bài - Hà Nội.

Trước đó, tại sân bay Nội Bài, một nam hành khách đã báo với đơn vị an ninh việc bị mất điện thoại. Lực lượng này lập tức trích xuất camera và phát hiện một nam hành khách đi trên chuyến bay khác từ Hà Nội đi TP.HCM đã nhặt chiếc điện thoại này. Tuy nhiên, thời điểm đó khách đã lên máy bay rời đi.

Sự việc được an ninh sân bay Nội Bài thông tin tới an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để phối hợp tìm kiếm và đón lõng hành khách khi chuyến bay hạ cánh. Nam hành khách sau đó thừa nhận có nhặt được chiếc điện thoại màu đen đã qua sử dụng. Do phải ra tàu bay gấp nên bỏ vào túi xách lên máy bay đi TP.HCM, không có ý định chiếm đoạt.

Hành khách "cầm nhầm" tài sản người khác tại sân bay có thể bị xử phạt 8,5 triệu đồng. Ảnh: L.S

Xử lí trường hợp trên, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã nhắc nhở, cho hành khách viết bản tường trình. Đồng thời, liên hệ được với người để quên sau đó hai bên thống nhất xin, trả điện thoại không có khiếu nại về sau.

Một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 27/3, trực ban an ninh cơ động sân bay Nội Bài cũng thông báo nhờ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để tìm lại đồng hồ của hành khách đã bị một hành khách khác "cầm nhầm" khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh.

Ngay lập tức, lực lượng an ninh Tân Sơn Nhất đã tìm kiếm, đón lõng hành khách khi chuyến bay vừa hạ cánh. Vị khách này khai báo do tưởng nhầm là đồng hồ của con trai mình nên đã cầm lên tàu bay.

Sau khi xác minh, căn cứ vào tính chất sự việc, Đội an ninh cơ động tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, thu hồi lại chiếc đồng hồ. Đồng thời, bàn giao lại cho đại diện hãng Vietnam Airlines để trả lại cho hành khách bị mất theo yêu cầu của nhà chức trách hàng không tại sân bay.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho hay, hành vi trộm tài sản trong cảng hàng không, sân bay sẽ bị xử lý với mức phạt là 8,5 triệu đồng. Trường hợp có hành vi chống đối hoặc không thực thi việc nộp phạt sẽ bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng lưu ý hành khách khi đi máy bay cần chú ý quan sát đồ đạc, giữ gìn tư trang cẩn thận. Đặc biệt, dịp cao điểm lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, dự báo số lượng hành khách tập trung về Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao.

Vì thế, hành khách cần nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn tài sản. Lưu ý, các khu vực soi chiếu hành lý, ghế ngồi chờ, chỗ ngồi trên máy bay... là những nơi hành khách dễ bỏ quên tài sản.