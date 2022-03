Siết chặt nạn xe dù: Tân Sơn Nhất xử phạt nhiều trường hợp

Mới đây, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị vừa tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các lực lượng có liên quan xử lí triệt để tình trạng xe dù, taxi chặt chém hành khách gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua.



Cụ thể, trong tháng 2/2022, đơn vị đã phối hợp, bàn giao đồn Công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 55 trường hợp vi phạm. Theo đó, các trường hợp bị xử phạt vì hành vi hoạt động xe dù, xe ôm chèo kéo, bắt khách sai quy định; dừng đỗ sai quy định.

Bên cạnh đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng bàn giao Công an quận Tân Bình 2 trường hợp tài xế lưu thông vào đường cấm tuyến A1 ga quốc nội.

Nhiều trường hợp xe dù, xe ôm chèo kéo, bắt khách sai quy định tại Tân Sơn Nhất đã bị xử phạt. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chi biết, một số hãng taxi đăng kí hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất không đủ xe phục vụ hành khách. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã liên tục yêu cầu các hãng gọi xe về sân bay, đồng thời bố trí nhân viên duy trì an ninh tại khu vực.

Trước đó, vào cao điểm sau Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khi các chuyến bay đến liên tục hạ cánh khiến nhà ga quá tải. Hành khách phải vật vạ chờ đón xe taxi, xe công nghệ. Nhiều người phản ánh tình trạng xe taxi, xe dù chèo kéo, chặt chém hành khách gây mất an ninh trật tự.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho rằng tình trạng chèo kéo, "chặt chém" khách chủ yếu xảy ra đối với loại hình dịch vụ vận tải hành khách nhưng không đăng ký với cảng (như xe công nghệ, taxi dù).

Các đối tượng trên gửi xe tại bãi xe và đi vào sảnh công cộng ga đến, giả danh người nhà hành khách để mời chào, chèo kéo hành khách. Hành vi lấy quá giá cước, lừa đảo hành khách đều được thực hiện sau khi ra khỏi khu vực sân bay.

Nhiều biện pháp được triển khai để chấn chỉnh tình trạng xe dù tại sân bay. Ảnh: H.T

Cảng đã chuyển giao và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp tài xế taxi, xe dù, xe công nghệ, xe hợp đồng…có hành vi mời chào, chèo kéo khách đi xe, lấy quá giá, cưỡng đoạt, trộm cắp tiền, tài sản của hành khách đi taxi từ sân bay.

Để giải tỏa tình trạng tắc nghẽn các phương tiện giao thông tại khu vực cảng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động mở thêm làn C cho xe taxi hoạt động khai thác; linh hoạt điều hành taxi các hãng quay đầu xe ngay những xe vừa đưa khách đến làn A để đón khách ngay ở làn C; bố trí cho xe hợp đồng được đón khách ở làn B, C; xả trạm thu phí 4 lần. Đồng thời, sân bay cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải TP.HCM điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông nhằm tăng thời gian lưu thông cho các phương tiện từ cảng ra đường Trường Sơn.

Hành khách đã có thể dễ dàng đón xe tại sân bay. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Nam Tiến - Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho hay đơn vị vừa đề nghị Thanh tra giao thông có mặt tại khu vực sân bay giờ cao điểm trong ngày phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để kịp thời xử lí các trường hợp xe chạy tuyến cố định đón khách sai quy định, gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đề nghị cơ quan chức năng phối hợp giải quyết tình trạng xe hai bánh, taxi công nghệ đậu dưới lòng lề đường Trường Sơn (tiếp giáp lối ra ga quốc tế, quốc nội) và dưới gầm cầu vượt, cạnh cây xăng Sasco để đón khách, gây mất trật tự.