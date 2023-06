Sau một thời gian bị giảm giá do nguồn cung tăng khi bước vào mùa thụ hoạch rộ, hiện giá nhiều loại sầu riêng tại vùng ÐBSCL đã tăng trở lại ít nhất khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 3 tuần.

Sầu riêng tại huyện Thới Lai thuộc TP Cần Thơ được thương lái thu mua đưa lên xe để chở đi các nơi tiêu thụ.

Giá sầu riêng Ri 6 được nông dân bán xô cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 55.000-57.000 đồng/kg, Ri 6 tuyển lựa loại 1 (đạt chuẩn xuất khẩu) từ 63.000-67.000 đồng/kg.

Giá trái sầu riêng Mỏn thon (giống Thái Lan) được nhiều nông dân bán xô ở mức trên dưới 75.000 đồng/kg, còn hàng tuyển lựa loại 1 có giá 80.000-85.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tăng do đầu ra xuất khẩu và tiêu thụ trong nước đang có nhiều thuận lợi, trong khi nguồn cung tại nhiều địa phương giảm so với trước do nhiều vườn sầu riêng đã thu hoạch dứt điểm.