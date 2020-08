Nhìn lại 13 ngày ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh

Được biết, trong 13 ngày giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh đã có lịch hoạt động, làm việc vô cùng dày đặc như chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bắc Ninh, dự họp HĐND thành phố, dự gặp mặt 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo Đảng của TP. Bắc Ninh.

Ngay trong lễ nhậm chức Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh sáng 24/7, ông Nguyễn Nhân Chinh đã có những phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Ông Chinh bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trọng trách mới, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh ngày 24/7. Ảnh Báo Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chinh cũng hứa sẽ tiếp tục học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân, sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Ba ngày sau khi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh, chiều 27/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXII tổ chức Hội nghị lần thứ 2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Nhân Chinh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bắc Ninh trên cương vị Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh.

Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh đề nghị UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII vào cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới; luôn sẵn sàng tâm thế để ứng phó kịp thời với mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Chú trọng thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; nghiên cứu, kích cầu tiêu dùng thông qua các hoạt động văn hóa gắn với các tuyến phố chuyên doanh.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường quản lý đầu tư công; quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thường xuyên cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh cũng đề nghị UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát từng nội dung, công việc cụ thể, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ 4 từ phải sang) tặng giấy khen của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Tiếp đó, sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Tại buổi gặp mặt này, ông Nguyễn Nhân Chinh không phát biểu, chỉ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy lên tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Ngày 31/7, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh dự Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân TP.Bắc Ninh.

Tham dự cuộc này, ông Nguyễn Nhân Chinh đã có những phát biểu "quan trọng". Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Nhân Chinh đề nghị cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đề cao trách nhiệm, tích cực vào cuộc, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm "Toàn dân chung tay hành cộng vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa nhân dân"; hoàn thành 5 quyết tâm chính trị đã đề ra.

Tạo điều kiện lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh thương mại thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thành phố.

Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Xây dựng cơ chế và quản lý, vận hành có hiệu quả các bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố "Về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030".

Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững; Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quyết định điều động cán bộ, công chức của Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.

Đến ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 1622-QĐ/TU về việc điều động cán bộ, công chức.

Điều 1 của quyết định này nêu rõ: Điều động đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Thành ủy Bắc Ninh công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 6/8/2020.

Ông Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.