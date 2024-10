Hiện trường phát hiện nhiều bộ phận thi thể người - karaoke An Phú từng xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết

Cũng tại quán karaoke An Phú, 2 năm trước đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng do chập điện khiến 32 người chết và nhiều người khác bị thương. Gần 24 giờ đồng hồ sau lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể các nạn nhân, đưa ra ngoài.

Cháy quán karaoke An Phú ngày 6/9/2022

Lúc 20 giờ 45 ngày 6/9/2022, tiếng hô hoán của nhân viên quán karaoke An Phú truyền ra ngoài. Cùng lúc này, lửa bốc cháy dữ dội, khói tỏa mù mịt lan ra ngoài từ các khe cửa.

Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 2, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Nhiều khách và nhân viên quán bị mắc kẹt tại các phòng hát, chạy ngược lên tầng thượng.

Quá hoảng loạn, một số người đã nhảy lầu để thoát thân. Trong số này, có người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cảnh sát cùng lực lượng chức năng Bình Dương đến hiện trường vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết tháng 9/2022. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Ngay trong đêm, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 22 người mắc kẹt trên sân thượng được đưa xuống đất an toàn.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm quán karaoke bốc cháy dữ dội, nhiều người hô lên đừng nhảy xuống, đợi lính cứu hoả mang thang đến cứu.

Đến gần 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên tại các phòng bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

32 người chết tại quán karaoke An Phú

Sau khi ngọn lửa được khống chế, nhà chức trách tỉnh Bình Dương cho hay thống kê ban đầu có 12 người chết, hàng chục người bị thương nặng.

Đến 11 giờ trưa ngày 7/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, bên trong quán karaoke An Phú còn một nhà kho bị khóa trái, 2 phòng VIP chưa tiếp cận được. Lực lượng cứu hộ đang đục tường, xử lý khói để vào trong kho tìm kiếm các nạn nhân. Nhiệt độ trong quán karaoke còn rất nóng, khói mịt mù nên các lực lượng khó tiếp cận, tìm kiếm.

Cảnh sát PCCC phải đập tường để hỗ trợ dập lửa tại quán karaoke An Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Gần 12 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân và đưa ra khỏi hiện trường. Tổng số người thiệt mạng sau vụ cháy tại quán karaoke nâng lên 14 người. Các nạn nhân tử vong đều chưa xác định được danh tính và thân nhân.

Do khó tiếp cận bên trong, lực lượng chữa cháy phải dùng búa đập tường bên hông, phun nước vào các phòng của quán karaoke để tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt bên trong.

16 giờ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 thi thể. Những nạn nhân này bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Các thi thể lần lượt được đưa ra ngoài.

Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng có mặt tại hiện trường để chi viện cho Bình Dương tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke.

Cảnh sát sử dụng máy cắt, máy khoan, thiết bị dò tìm... triển khai nhiều mũi tiến sâu vào bên trong quán karaoke để tìm kiếm, đảm bảo không bỏ sót nạn nhân.

19 giờ ngày 7/9/2022, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng số người thiệt mạng lên 32 người, trong đó 17 nam, 15 nữ. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính.

Đến 21 giờ, công tác tìm kiếm nạn nhân đã hoàn tất, các lực lượng rút dần khỏi hiện trường. Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người.

9 giờ ngày 8/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke An Phú làm 32 người chết.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, thường trú phường An Phú) làm chủ cơ sở. Quán được thiết kế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2, gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng). Quán có 29 phòng hát.

Quán có đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Điều tra từ dữ liệu camera, Công an tỉnh Bình Dương xác định đám cháy xuất phát từ la phông tầng 2 "do chập điện". Khi đó tầng này không có người. Đến khi khói lan đến tầng 3 nhân viên mới phát hiện, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Tại lần kiểm tra công tác PCCC mới nhất hồi tháng 4/2022, cơ quan chức năng đã chỉ ra một số hạn chế của quán karaoke An Phú và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, đến lúc xảy ra hỏa hoạn, các hạn chế này chưa được chủ cơ sở khắc phục.

Nhiều cảnh sát PCCC bị khởi tố liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú

Theo hồ sơ vụ án, để che giấu sai phạm trong vụ cháy karaoke An Phú 32 người chết, cảnh sát PCCC Nguyễn Văn Võ đã làm 3 biên bản kiểm tra quán trước lúc hỏa hoạn.

Chủ quán karaoke An Phú Lê Anh Xuân thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Võ, 36 tuổi, cựu cán bộ Đội cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An được VKSND tỉnh Bình Dương nêu trong cáo trạng đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 7-12 năm tù.

Liên quan vụ án, hai cựu cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương là Phạm Quốc Hùng, 44 tuổi, và Vũ Trường Sơn, 36 tuổi; Lê Anh Xuân, 44 tuổi, chủ quán karaoke An Phú, bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 7-12 năm tù.

Riêng ông Nguyễn Duy Linh, cựu trung tá, đội trưởng cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An, bị xác định thiếu trách nhiệm, nhưng đã chết do bệnh lý trong quá trình điều tra nên nhà chức trách đã đình chỉ bị can.

Vẫn theo hồ sơ, từ năm 2020 đến ngày 6/9/2022, Nguyễn Văn Võ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC và Cứu hộ cứu nạn đối với quán karaoke An Phú. Tuy nhiên, cảnh sát này đã không phát hiện các vi phạm của chủ quán Lê Anh Xuân để yêu cầu khắc phục, dẫn đến cơ sở karaoke cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Võ đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với quán này. Sau hỏa hoạn, để né tránh trách nhiệm, Võ lập khống 3 biên bản kiểm tra công tác PCCC trong năm 2021 và 2022 rồi đưa cho quản lý quán An Phú ký vào.

Đối với Lê Anh Xuân, cáo trạng xác định, bị can đã không thực hiện đúng quy định PCCC dẫn tới quán karaoke không có lực lượng cơ sở để chữa cháy ngay từ đầu, nhằm hạn chế thấp nhất việc cháy lan. Bị can cũng không phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên để hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn đúng cách. Hệ thống báo cháy và vòi phun tự động không được kiểm tra, duy tu định kỳ theo quy định nên khi cháy không hoạt động, các nạn nhân không thể phát hiện cháy sớm để thoát ra bên ngoài tòa nhà.

Ngoài ra, ông Xuân bị cáo buộc đã xây dựng tòa nhà sai thiết kế, xây kín một số cửa sổ của các phòng, gây tụ khói bên trong tòa nhà; tòa nhà không có lối thoát hiểm ngoài hệ thống cầu thang bộ gây cản trở đến quá trình thoát nạn của nạn nhân. "Việc này dẫn đến tình trạng cháy lan nhanh, nạn nhân không chạy thoát được dẫn đến tử vong", cáo trạng nêu.

Trong khi đó, Vũ Trường Sơn được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế về PCCC của cơ sở karaoke An Phú và lập bảng đối chiếu theo quy chuẩn. Sơn phát hiện hồ sơ thiết kế về PCCC của quán có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng "nghĩ đó là lỗi nhỏ nên vẫn báo cáo lãnh đạo là quán này đủ điều kiện thẩm duyệt, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động".

Còn Phạm Quốc Hùng là cán bộ công an được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của quán karaoke An Phú từ 13/7/2017. Tuy nhiên, Hùng không thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ lúc vụ cháy xảy ra đến hiện tại quán karaoke bỏ hoang, không có người ở.