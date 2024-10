Thông tin mới vụ phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người tại quán karaoke An Phú

Ngày 16/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người trong quán karaoke An Phú, phường An Phú.



Phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người tại karaoke An Phú

Sáng cùng ngày, Công an phường An Phú tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện bộ phận thi thể người tại cơ sở karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong cách đây hơn 2 năm.

Lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X.

Anh N.V.T (SN 1994, quê An Giang) - người làm nghề sáng tạo nội dung trên YouTube đi quay phim khám phá. Trưa 15/10, anh T chở theo người cháu từ tỉnh An Giang đến quán karaoke An Phú để quay phim.

Khi đến nơi, anh T để xe máy ở vỉa hè trước quán rồi đi vào bên trong cơ sở định quay phim. Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán, anh T phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh.

Bên cạnh đó, một phần đầu người nổi lên đang phân huỷ dưới hố ga, không rõ có thân người hay không.

Hoảng sợ, anh T chạy ra ngoài rồi chở cháu về tỉnh An Giang, không báo cho cơ quan chức năng về vụ việc.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh T mới gọi điện trình báo vụ việc cho Công an phường An Phú.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua ghi nhận phía trong khuôn viên của cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện các bộ phận cơ thể người gồm phần đầu và cánh tay rời nhau đang phân huỷ nặng.

Phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy, chữa cháy. Bước đầu, cảnh sát xác định, nạn nhân là nam giới, hiện chưa rõ nhân thân.

Hiện tại, có một nhóm người cũng đã liên hệ cơ quan công an để nhận dạng nạn nhân tử vong, phía công an cũng đang thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhằm xác định chính xác nhân thân nạn nhân.