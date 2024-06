NHNN gửi công văn hoả tốc "nhờ" Bộ Công an phối hợp xử lý hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có công điện gửi Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Tại công điện, NHNN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đang phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt việc bình ổn thị trường vàng.

Trong đó, NHNN đã có giải pháp bán vàng miếng trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá qúy Sài Gòn SJC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh) để cung ứng cho người dân. Giải pháp này bước đầu đã phát huy tác dụng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm.

Tuy nhiên, hiện nay, trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc NHNN thiếu vàng để bán. Không chỉ vậy, nhà điều hành cho biết thêm, tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Do đó, tiếp theo công văn số 4695/NHNN-QLNH ngày 5/6/2024, NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các Ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có ý dụng xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự thị an.

Điểm bán vàng "bình ổn" của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Láng Hạ (Hà Nội). Ảnh: KL.

Lao dốc không phanh, giá vàng ngân hàng bán (Giá vàng VietinBank, giá vàng Vietcombank, giá vàng BIDV và giá vàng Agribank) giảm từng ngày

Tuần qua thị trường vàng ghi nhận diễn biến "chưa từng có tiền lệ" sau khi Ngân hàng Nhà nước mạnh tay can thiệp với mục tiêu đưa hạ nhiệt giá vàng trong nước và kéo giảm mức độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Cụ thể, biện pháp mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính là bán vàng cho các ngân hàng thương mại nhà nước, từ đó 4 "ông lớn" ngân hàng này cùng SJC bán vàng trực tiếp cho dân từ ngày 3/6/2024.

Phiên đầu tiên ngân hàng thực hiện bán vàng trực tiếp cho người dân, giá vàng ngân hàng bán (gồm: Giá vàng VietinBank, giá vàng Vietcombank, giá vàng BIDV và giá vàng Agribank) có giá bán là 79,98 triệu đồng/lượng. Mức giá này so với giá bán trên thị trường thời điểm đó thấp hơn gần 2 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tuần, với 3 phiên giảm (1 triệu đồng/phiên) và hai phiên không đổi, giá vàng ngân hàng bán cho người dân hiện chỉ còn ở mức 76,98 triệu đồng/lượng. Đây cũng là giá bán ra niêm yết tại các hãng vàng trên thị trường.

Thống kê của Dân Việt cũng cho thấy, nếu so sánh với mức đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng (bán ra) ghi nhận vào 10/5, giá vàng trên thị trường và giá vàng ngân hàng bán cho người dân đã "bốc hơi" 16,7% (giảm 15,42 triệu đồng/lượng sau 1 tháng).

Nếu mua vào thời điểm giá vàng đạt đỉnh, và bán ra thời điểm hiện tại, người dân đã lỗ trên 17 triệu đồng/lượng).

Giá vàng ngân hàng bán giảm từng ngày, người dân "đổ xô" đi mua trong tiết trời mưa gió. Ảnh: TN.

Như vậy, mục tiêu hạ nhiệt giá vàng của Ngân hàng Nhà nước đến nay bước đầu đã đạt được. Với mức giá bán hiện nay, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới từ 17 – 18 triệu đồng/lượng, nay chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 1 tháng, giá vàng SJC đã giảm tới 15 triệu đồng đã tác động không nhỏ tới tâm lý của người dân. Tình trạng người dân xếp hàng mua vàng "bình ổn" diễn ra tại tất cả các điểm bán vàng của 4 "ông lớn" ngân hàng trong tuần qua, càng các phiên sau giá vàng càng giảm, người xếp hàng mua vàng càng đông.