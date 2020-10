Nhờ kỹ thuật độc đáo này, “Cánh đồng sạch” đưa rau Văn Đức... đi “Tây”

Trồng rau không phun thuốc trừ sâu

Đến cánh đồng xã Văn Đức những ngày này, chúng tôi nhận thấy đường nội đồng, kênh mương dẫn nước đều được bê tông hóa kiên cố. Những ruộng rau được căng màng phủ, nhà lưới, nhà kính công nghệ cao nằm san sát nhau. Gặp bà con đang thu hoạch rau trên cánh đồng, ai cũng phấn khởi vì năm nay rau được mùa, được giá cao.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức (phải) hướng dẫn bà con dùng màng phủ chăm sóc rau sạch tại địa phương. Ảnh: Hải Đăng

"Sáng ngày 27/9/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm vùng rau an toàn Văn Đức, lúc đó toàn bộ nhân dân, cán bộ, lãnh đạo địa phương đều không được báo trước. Sản phẩm rau an toàn Văn Đức được Thủ tướng khen ngợi, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và như được tiếp thêm động lực để tiếp tục công việc, cống hiến cho xã hội". Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức Nguyễn Văn Tuất

Vừa đến thăm ruộng rau ở mô hình "Cánh đồng sạch" - công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN của Văn Đức, lão nông Nguyễn Văn Cam đã khoe ngay: "Năm nay, bà con chúng tôi được Hội ND vận động, hỗ trợ, hướng dẫn đưa màng phủ vào áp dụng, chăm sóc rau rất hiệu quả. Các ruộng rau không những sạch sâu bệnh, người sản xuất cũng đỡ phải chăm sóc, không phải phun thuốc bảo vệ thực vật mà sản phẩm làm ra có mẫu mã đẹp, dễ bán, thu nhập của các hội viên tăng cao hơn so với cách làm rau truyền thống trước đây".

Thấy chúng tôi tò mò, lão nông Nguyễn Văn Cam đến từng luống rau vén màng phủ lên và cho biết, màng phủ Passlite là kỹ thuật mới trong trồng rau an toàn, với rất nhiều ưu điểm vượt trội, mưa sẽ không tác động xối trực tiếp vào cây rau, tránh việc rau bị giập lá, thối lá. Bên cạnh đó, màng phủ còn giúp che chắn các loại côn trùng đẻ trứng nở ra sâu hại rau như bên ngoài.

"Ban đầu cán bộ hội vận động làm rau không thuốc trừ sâu tôi còn nghi ngờ, e ngại nhưng khi sản xuất thử nghiệm thực tế thấy hiệu quả tôi đã thực sự bất ngờ và tin là chuyện này có thật"- ông Cam cười nói.

Nhờ áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất rau an toàn, sản phẩm rau an toàn Văn Đức đã và đang khẳng định được thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế. Với gần 200ha rau an toàn, trung bình mỗi năm, Văn Đức cung cấp ra thị trường trên 300.000 tấn rau các loại. Đến nay, rau Văn Đức đã vượt ra ngoài biên giới, có mặt tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Có Hội "đỡ đầu", bà con yên tâm làm rau sạch

Ông Nguyễn Văn Tuất - Chủ tịch Hội ND xã Văn Đức cho biết, để giúp dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn bền vững, trong những năm qua Hội ND Văn Đức thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn đầu bờ và hỗ trợ, hướng dẫn cho các hội viên, nông dân vay vốn sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

"Cánh đồng sạch" có diện tích 8,53ha do Hội Nông dân xã Văn Đức, Gia Lâm thực hiện.

Theo đó, trong 5 năm qua (từ 2015-2020), Hội đã hỗ trợ vốn kịp thời cho các hội viên từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố và huyện với giá trị khoảng 5 tỷ đồng/năm. Đồng thời Hội ND Văn Đức còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho bà con vay tín chấp 15 tỷ đồng giúp trên 500 hội viên được hưởng lợi từ chương trình ý nghĩa này.

Ngoài ra, Hội cùng với các cơ quan, ban ngành của địa phương còn tích cực kết nối đưa sản phẩm rau an toàn vào các siêu thị, chợ đầu mối lớn tại các tỉnh, thành trong cả nước và phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu rau.

Cũng theo ông Đức, mới đây, để hưởng ứng phong trào "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn", chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930 - 14/10/2020), mới đây, Hội ND Văn Đức đã triển khai thực hiện công trình "Cánh đồng sạch" trên diện tích 8,5/150ha toàn xã, có 115 hộ tham gia.