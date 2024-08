Nhóm đối tượng giả mạo công an, chiếm đoạt 5 tỷ đồng của bà cụ ở Hà Nội có thể bị xử lý sao?

Ngày 9/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 2 cụ bà bị các đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng.



Trước đó, vào ngày 27/7, bà H. (sinh năm 1954, quận Long Biên) đã trình báo với Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ) về việc nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội. Đối tượng này thông báo bà có liên quan đến một vụ án đang được điều tra và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác. Tin lời, bà H. đã chuyển 5 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.

Tương tự, ngày 11/7, bà L. (sinh năm 1951, huyện Phú Xuyên) cũng nhận được cuộc gọi từ một kẻ mạo danh công an, cáo buộc bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Bị đe dọa, bà L. đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Chỉ sau khi kể lại với người thân, bà L. mới nhận ra mình bị lừa và đã trình báo công an.

Nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tới trình báo công an. Ảnh CATPHN.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho hay, quá trình điều tra xác minh nếu xác định có dấu hiệu tội phạm cơ quan chức năng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng trên về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, với mức hình phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo luật sư Sơn, nếu quá trình điều tra xác minh, hành vi lừa đảo chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự thì căn cứ quy định tại Điều 20, điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi giả danh lực lượng công an, quân đội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi hạm, người phạm tội có thể bị xử phạt với các mức phạt sau đây:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản. Tùy trường hợp, người phạm tội còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và các hình thức xử phạt bổ sung.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết thêm, vừa qua có rất nhiều các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng rất tinh vi. Dù các thủ đoạn không mới như:

Giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo; Lừa đảo "combo du lịch giá rẻ"; Giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu; Chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí; Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen… nhưng nhiều người vẫn bị "sập bẫy".

Luật sư Hoàng Anh Sơn khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, CCCD, CMND, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu phạm tội, cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, không lo sợ và hãy nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè... để xác nhận lại thông tin hoặc có thể liên hệ luật sư để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất.