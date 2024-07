Xuất hiện số điện thoại mạo danh Giám đốc Sở TTTT Bình Thuận và Trưởng Công an TP. Phan Thiết để lừa đảo

Mạo danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận, qua công tác theo dõi và tiếp nhận thông tin phản ánh của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện có rất nhiều thuê bao di động (0565412664; 0565710164; 0565004895; 0565077149; 0565038554; 0916488932; 0916552618; 0947485734; 0916552618) có ý đồ xấu.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đề nghị người dân khi nhận được điện thoại mạo danh nên báo cho các cơ chức năng để xử lý. Ảnh: MH

Những số trên đã thực hiện việc gọi điện đến một số cá nhân là lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tự xưng là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông để đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện một số nội dung với mục đích lừa đảo.

Nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên; đồng thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác ngăn chặn các cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin số điện thoại di động của lãnh đạo Sở để liên hệ công việc, cụ thể: Ông Võ Thành Công – Giám đốc Sở 0949.244454; ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở 0908.029779; ông Nguyễn Lê Thành – Phó Giám đốc Sở 0987.639239; ông Trần Thanh Duy – Phó Giám đốc Sở 0944.775151.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động… cảnh báo với các cuộc gọi mạo danh lãnh đạo với mục đích lừa đảo.

Đặc biệt, khi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, cần thông tin, phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp, xử lý theo quy định pháp luật (Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện – Chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin; số điện thoại: 0933.200.700; địa chỉ email: thienndn@stttt.binhthuan.gov.vn).

Mạo danh Trưởng Công an TP. Phan Thiết

Cũng trong ngày 19/7, nguồn tin từ Công an TP. Phan Thiết( Bình Thuận) cho biết, hiện nay, có nhiều số điện thoại liên lạc với người dân và tự xưng là Thượng tá Trần Long Khánh – Trưởng Công an TP. Phan Thiết. Những người mạo nhận này yêu cầu người dân lên trụ sở công an thành phố để xác thực mã định danh điện tử.

Công an TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đề nghị người dân cảnh giác với những đối tượng có với ý đồ xấu để tránh bị lừa đảo. Ảnh: MH

Theo Thượng tá Trần Long Khánh – Trưởng Công an TP. Phan Thiết, hiện nay có một số điện thoại 0855750305 và một số điện thoại khác tự xưng là Trưởng công an TP. Phan Thiết.

Công an TP. Phan Thiết khẳng định, đây là mạo nhận của những đối tượng với ý đồ xấu nên người dân và cán bộ ở TP. Phan Thiết hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Được biết thời gian qua, thủ đoạn của các đối tượng giả danh cán bộ công an là gọi điện để thông báo căn cước công dân của họ bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan công an để làm việc.

Với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ, đối tượng sẽ thúc ép để người dân phải khẩn trương tải phần mềm Dịch vụ công "giả mạo", do đối tượng cung cấp. Ngay sau khi cài đặt phần mềm giả mạo này, người dân sẽ bị đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.