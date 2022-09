Nhóm đối tượng vác mã tấu vào bệnh viện truy sát đối thủ có thể bị xử lý thế nào?

Vác mã tấu vào bệnh viện truy sát đối thủ

Ngày 26/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, bắt khẩn cấp 4 kẻ trong nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Bốn đối tượng truy sát đối thủ tại bệnh viện Đa khoa Long An bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Đó là Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi), cùng ngụ TP Tân An, tỉnh Long An và Lê Văn Thức (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Theo điều tra ban đầu, chiều ba hôm trước, Đức và một số người bạn đi hát tại quán karaoke ở TP Tân An thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh Nguyễn Ngọc Bình ở phòng kế bên.

Sau một hồi cự cãi, nhóm Đức dùng ly thủy tinh ném chảy máu đầu anh Bình. Nạn nhân được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Nhóm Đức đi trên hai xe máy, mang mã tấu đuổi theo. Đến cổng phòng cấp cứu, thấy nhóm đối phương, Đức và đồng phạm xông vào chém loạn xạ khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong.

Lúc này, bị lực lượng bảo vệ đóng cửa, ngăn lại, chúng chém hư hỏng máy thở rồi tẩu thoát.

Cố ý gây thương tích có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, theo thông tin ban đầu thấy hành vi của nhóm đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản của người khác.

Vì vậy, ngoài hành vi đang bị điều tra là cô ý gây thương tích, có thể các đối tượng còn bị điều tra thêm hành vi phá hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bởi theo thông tin ban đầu, khi bị lực lượng bảo vệ đóng cửa, ngăn lại, chúng chém hư hỏng máy thở rồi tẩu thoát.

Về hành vi cố ý gây thương tích mà nhóm đối tượng đang bị điều tra, bà Thơ cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của công dân là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo quy định, đối với tội cố ý gây thương tích, nạn nhân sẽ được đưa đi giám định thương tích, nếu tỷ lệ tổn thương của nạn nhân từ 11% trở lên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, nếu hành vi bị xác định là có tính chất côn đồ, dù dưới 11%, người thực hiện hành vi vẫn có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Như vậy, trong vụ việc này, nạn nhân sẽ được đi giám định thương tích và nếu hành vi bị xác định thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ, khung hình phạt có thể áp dụng với nhóm đối tượng là 2 đến 6 năm tù (nếu thương tích dưới 31%) hoặc 5 đến 10 năm tù (nếu thương tích ở khoảng 31- 60%).