Nhóm nhạc nữ bất ngờ tan rã vì bị sỉ nhục là ca sĩ mại dâm?

Ngày 21/4, Yoon Deung Ryong - cựu Giám đốc công ty DR Music - xuất hiện trên kênh YouTube của cựu phóng viên giải trí Kim Young Ho. Ông là người sáng lập nên nhóm nhạc Baby V.O.X, Rania, Black Swan.

Tại đây, ông khiến công chúng xôn xao khi tiết lộ sự thật đằng sau sự giải tán của nhóm nhạc nữ đình đám một thời Baby V.O.X. Theo ông, lời lẽ xúc phạm của nam rapper Lee Ha Neul (DJ DOC) là một trong số lý do chính đẩy Baby V.O.X đến bờ vực tan rã.

Cựu giám đốc DR Music khẳng định Lee Ha Neul là lý do Baby V.O.X phải tan rã. Ảnh: Naver.

Bị miệt thị là "ca sĩ mại dâm"

Giám đốc Yoon cho biết ca khúc Xcstacy phát hành năm 2004 là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Baby V.O.X và Lee Ha Neul. Ca khúc ra đời sau khi công ty gợi ý nhóm nhạc nữ thử sức cùng dòng nhạc Hip-hop.

Với hy vọng bài hát có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn, Giám đốc Yoon tìm tới hãng đĩa Interscope Records để mua bản quyền nhạc mẫu (sample), logo và hình ảnh của rapper quá cố Tupac. Nhóm quyết định sử dụng phần đọc rap kéo dài 30 giây của Tupac trong ca khúc Xcstacy. Nam rapper cũng xuất hiện trong MV bài hát.

Tuy nhiên, sau khi phát hành, Xcstacy lập tức vấp phải sự phản đối từ giới Hip-hop Hàn Quốc.

"Cộng đồng rapper Hàn Quốc rất tức giận. Họ tự hỏi làm thế nào mà 'vị thần' của họ lại góp mặt trong bài hát và MV. Họ cho rằng nhóm xúc phạm 'vị thần' của họ", Yoon Deung Ryong chia sẻ.

Tháng 4/2004, Amaru Entertainment, công ty phụ trách một phần bản quyền sản phẩm âm nhạc của Tupac, thông báo họ sẽ đưa ra biện pháp pháp lý chống lại Baby V.O.X vì sử dụng giọng Tupac mà chưa có sự cho phép.

Dù DR Music khẳng định công ty đã bỏ tiền mua bản quyền nhạc mẫu, Amaru tiếp tục đe dọa rằng họ sẽ khởi kiện. Điều này khiến Baby V.O.X đối mặt với cáo buộc đạo nhạc, sử dụng nhạc mẫu bất hợp pháp.

Lee Ha Neul nằm trong số những người chỉ trích Baby V.O.X nặng nề. Trên tài khoản mạng xã hội, nam rapper công khai gọi Baby V.O.X là "Miari V.O.X", ghép tên nhóm với Miari - nơi từng là phố đèn đỏ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh nhiều lần xúc phạm nhóm nữ, sỉ nhục họ là ca sĩ mại dâm.

Ca khúc Xcstacy bị người hâm mộ Hip-hop Hàn Quốc chỉ trích là cố tình xúc phạm rapper Tupac. Ảnh: Naver.

Kể từ đó, danh tiếng của Baby V.O.X mắc kẹt với biệt danh mang tính miệt thị.

Bật khóc sau mỗi buổi biểu diễn

"Tôi thực sự muốn giết Lee Ha Neul. Tại thời điểm vấn đề 'Miari V.O.X' nổ ra, nhiều tổ chức phụ nữ lên tiếng phản đối. Vì vậy, để bảo vệ Lee Ha Neul, một số người yêu thích Hip-hop tập hợp lại. Chúng hô 'Miari V.O.X' mỗi lần các thành viên đi ngang qua, khiến nhóm bật khóc mỗi ngày sau khi kết thúc phần ghi hình. Tôi không thể chịu đựng được", Yoon bày tỏ.

Lúc vụ việc nổ ra, các thành viên Baby V.O.X còn rất trẻ. Một số thành viên thậm chí chưa tốt nghiệp cấp 3. Họ ra mắt khi đang học cấp 2.

"Biệt danh này đã hủy hoại nhóm, và các thành viên quyết định đi theo con đường riêng của mình. Mỗi ngày họ đều khóc rất nhiều", Giám đốc Yoon chia sẻ.

Yoon cho biết anh thậm chí tìm cách gặp mặt Lee Ha Neul vào thời điểm ấy, tuy nhiên, nam rapper luôn tìm cách trốn tránh.

"Baby V.O.X theo đuổi hình tượng quyến rũ. Hiện tại, nhóm nhạc nữ mang phong cách sexy được xem là ngầu. Tuy nhiên, trong quá khứ, một số người nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ", Kim Yong Ho nhận xét. Ông cho rằng nếu luật pháp thời đó cũng bảo vệ phụ nữ như ngày nay, chắc chắn Lee Ha Neul sẽ ngồi tù.

Giám đốc Yoon tiết lộ sau khi sự việc nổ ra, Lee Ha Neul đã gửi lời xin lỗi, nhưng ông không gặp lại nam rapper kể từ đó. Ông cũng nhận được lời xin lỗi từ công ty quản lý của DJ DOC.

"Lúc ấy, các thành viên rất sốc. Khi người khác trông thấy nhóm, họ thốt lên 'Miari V.O.X'. Do vậy, nhóm bị tổn thương rất nhiều. Họ thậm chí không muốn đi ghi hình. Các thành viên khóc sau mỗi buổi biểu diễn. Chúng tôi rất buồn vì phải chứng kiến điều này", Yoon tâm sự.

Năm 2008, Lee Ha Neul lần đầu lên tiếng về vụ việc. Anh nói: "Tôi thừa nhận bản thân sai, nhưng công ty quản lý và giới truyền thông là người khiến cho vấn đề trở nên lớn hơn. Tôi lấy làm tiếc cho Baby V.O.X".

Tuy Ha Neul đã xin lỗi, anh cho biết ý kiến của anh về việc Baby V.O.X sử dụng phần rap của Tupac vẫn không thay đổi.

Tại chương trình, Yoon Deung Ryong cũng chia sẻ về khó khăn nhóm nữ đối mặt khi thành viên Kan Mi Youn vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Moon Hee Jun (H.O.T). Tin tức bị lan truyền tại thời điểm Baby V.O.X quảng bá album thứ ba Come Come Come Baby vào năm 1999.

Baby V.O.X khóc sau mỗi lần biểu diễn vì biệt danh mang tính miệt thị. Ảnh: Naver.

Làn sóng ghét bỏ chống lại nhóm nữ kéo dài trong nhiều năm trời. Nhóm thậm chí gặp phải hành vi mang tính bạo lực, gây tổn thương thể chất. Có một số video ghi lại cảnh những người hâm mộ H.O.T hô vang "hãy cút đi" trong một buổi biểu diễn của Baby V.O.X

Yoon tiết lộ: "Sau ngần ấy năm, tôi vẫn không cần đến dao cạo, vì fan H.O.T gửi rất nhiều dao cạo kèm thư đe dọa đến văn phòng chúng tôi và ký túc xá nhóm".

Nhóm nhạc nữ thế hệ đầu đình đám

Năm 1997, Baby V.O.X chính thức ra mắt, nhóm gồm 5 thành viên Lee Hee Jin, Kan Mi Youn, Kim E-Z, Yoon Eun Hye và Shim Eun Jin. Thời kỳ hoàng kim của nhóm rơi vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000.

Cùng với Fin.K.L và S.E.S, Baby V.O.X được công nhận như một trong những nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ đầu thành công nhất, góp phần dẫn dắt Hàn lưu xâm nhập thị trường Trung Quốc.

Tháng 2/2006, nhóm chính thức tan rã sau khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động. Mỗi thành viên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo riêng, trong đó, Yoon Eun Hye là người gặt hái nhiều thành công nhất dưới vai trò diễn viên. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm Goong, Coffee Prince, The Vineyard Man...

Kan Mi Youn trở thành MC cho chương trình radio riêng Kan Miyoun's Love Night trên Love FM của đài SBS. Cô cũng là diễn viên nhạc kịch. Mới đây, cô góp mặt trên chương trình thực tế Kick A Goal mùa 2. Hiện Mi Youn vẫn được nhớ đến như một trong những thần tượng xinh nhất Hàn Quốc.

Sau khi Baby V.O.X tan rã, Kim E-Z quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2010, cô kết hôn với nhà môi giới chứng khoán Song Hyun Seok và sinh con đầu lòng vào năm 2011.

Hai thành viên còn lại là Shim Eun Jin và Lee Hee Jin cũng quyết định trở thành diễn viên, tuy nhiên, chỉ còn Hee Jin vẫn tích cực hoạt động cho tới ngày nay.