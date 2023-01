Nhóm thanh niên tình nguyện Long An hút đinh trên Quốc lộ 1A

Hơn 5 năm nay, nhóm tình nguyện SOS sửa xe miễn phí và hút đinh đã giúp đỡ cho hàng ngàn lượt xe tránh được cảnh dắt bộ, “chém giá” sửa xe vì đinh “tặc”.

"Ban đầu, tôi vá xe, sửa xe miễn phí gần dốc cầu Bến Lức, huyện Bến Lức. Sau này, tôi và các anh em chạy xe tự chế đi hút đinh trên đường Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh huyện Bình Chánh (TP.HCM) đến TP. Tân An (Long An) vì mong muốn mọi người bình an khi đi qua địa bàn tỉnh Long An", anh Lục Minh Anh (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) – Trưởng nhóm SOS chia sẻ.

Phương tiện hút đinh của nhóm SOS. Ảnh: Thiên Long

Một đêm hút hơn 4kg đinh



Ngày 31/12/2022, trong khí trời se lạnh của ngày cuối năm, như thường lệ, lúc đồng hồ điểm 20 giờ, nhóm tình nguyện SOS thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với 6 thành viên tụ tập đầy đủ tại tiệm sửa xe miễn phí của anh Lục Minh Anh gần dốc cầu Bến Lức để lên đường làm "nhiệm vụ".

Bắt đầu, nhóm ra quân trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng thị trấn Bến Lức qua xã Long Hiệp, Phước Lợi và Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An), điểm tiếp giáp xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TPHCM). Chặng đi này nhóm chỉ hút chưa được 0,5kg. Quay ngược trở về theo đoạn đường đã đi theo hướng đối diện, các anh chạy thẳng xuống phường 5, TP. Tân An mới dừng lại.

"Hai lượt đi - về, chúng tôi phát hiện đoạn từ ngã ba Gò Đen, xã Phước Lợi tới Voi Lá, thị trấn Bến Lức hướng TP.HCM đi miền Tây có đinh tặc dày đặc", anh Minh Anh cho biết.

Nhóm tình nguyện huyện Bến Lức đang hút đinh trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Nghi ngờ có ai đó rải đinh để vá, thay vỏ ruột xe, nhóm đi lại nhiều vòng, sau đó kết thúc hành trình khi đồng hồ đã điểm qua năm mới - 00 giờ ngày 1/1/2023.

Thành quả của một đêm “rà sắt” trên Quốc lộ 1A của nhóm là hơn 4kg đinh sắt các loại.

Vừa cân xong đinh sắt, Minh Anh đưa vội cho phóng viên Dân Việt xem tang vật thu được. Mẫu đinh là vật cứng như thép được cắt giống hình thoi nhọn hai đầu, cạnh rất mỏng và sắc chỉ cần va chạm nhẹ là sẽ làm đứt hoặc thủng bất cứ vỏ ruột xe nào.

"Họ rải đinh có chủ ý hết. Đối tượng chọn điểm qua đông người, đường cong có thể khuất camera an ninh dễ thực hiện", anh Nguyễn Thanh Sơn (24 tuổi, huyện Bến Lức) – thành viên nhóm SOS chia sẻ.

Đinh "tặc" của đối tượng rải dọc Quốc lộ 1 khu vực huyện Bến Lức (Long An). Ảnh: Thiên Long

Sạch đinh “tặc” trên chặng đường 56Km



Dù nhóm SOS hoạt động tình nguyện giúp dân, song họ ý thức được trách nhiệm của mình phải thật sự giúp đỡ người đi đường, đồng thời, phát hiện báo Công an thị trấn Bến Lức các đối tượng dạng nghi vấn rải đinh.

Thành viên trong nhóm đều là người dân lao động, công nhân sinh sống ở huyện Bến Lức. Hết giờ làm, cuối tuần, cuối tháng là thời điểm các thành viên tập hợp lại để chia nhau chạy xe đi hút đinh dọc Quốc lộ 1A.

Chặng đường toàn tuyến 56Km, khi nhóm này nghỉ giải lao thì nhóm khác lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Buổi đi rà “đinh tặc” kết thúc cũng là lúc trời rạng sáng.

Một thành viên trong nhóm SOS đang đi hút đinh. Ảnh: Thiên Long

3 đêm đầu của tháng 1/2023, nhóm SOS hoạt động xuyên suốt khu vực Gò Đen - Voi Lá - nơi được xem là điểm xuất hiện nạn "đinh tặc" nhiều nhất.

Anh Minh Anh cho hay: “Mấy ngày nay nhóm thu được một số mảnh kim loại nhưng ít, không nhiều như ngày cuối năm 2022. Xe cán qua đinh là hư bánh xe, mình hút được 10 mảnh là xem như giúp 10 xe”.

Trưởng nhóm SOS cho biết, nhóm sẽ tập trung lại hàng đêm trước Tết Nguyên đán 10 ngày để vá xe, sửa xe, phát nước miễn phí (khi có nhà tài trợ) và làm sạch đinh “tặc” đoạn đường Quốc lộ 1A qua địa phận Long An.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Trung tá Nguyễn Văn Ngọc – Phó trưởng Công an thị trấn Bến Lức cho biết: “Nhóm SOS hoạt động với tinh thần tự nguyện. Họ làm hết trách nhiệm giúp mọi người chứ chưa từng nhận thù lao hay tiền của khách vá xe ban đêm. Việc chế xe để đi hút đinh cũng là tự nguyện.

Nhóm còn tham gia tuần tra phòng chống tội phạm với lực lượng Công an thị trấn khi được đề nghị. Có các anh, người dân càng cảm thấy yên lòng lúc gặp sự cố về xe, lo lắng khi đi vào đoạn đường vắng”.