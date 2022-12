Ước mơ về ngôi nhà “đúng nghĩa” của người vợ gánh vác cả gia đình

Người phụ nữ nghị lực gánh vác gia đình

“Vào nhà chị, tôi thấy gia đình chị Dung là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất xã”, chị Vũ Thị Thơm – Công chức Văn hóa – Xã hội theo dõi mảng Lao động Thương binh Xã hội xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.

Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi đến thăm gia đình chị Đoàn Thị Dung (SN 1983, trú tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) vào một ngày cuối năm. Cả đoàn ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà thấp lạ thường với những cây leo chằng chịt, kín mái.

Là chị lớn, Ánh Thi tỏ ra là một cô bé hiểu chuyện. Ngoài giờ học, Ánh Thi luôn tự giác giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Ảnh: NVCC

Chờ tới tối muộn, chị Dung mới đi làm về. Người phụ nữ gầy gò, thấp bé với vẻ ngoài khắc khổ ấy ban đầu còn e ngại khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình mình.

“Sức khỏe của chồng tôi không tốt, không có khả năng lao động, hoàn cảnh đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Tôi dặn lòng phải nỗ lực, cố gắng thật nhiều để lo cho các con ăn học tới nơi, tới chốn”, chị Dung nghẹn ngào.

Năm 2016, chồng chị Dung – Anh Vũ Văn Nam (SN 1983) không may bị tai nạn. Tới nay, một bên vai trái của anh Nam vẫn còn đinh phẫu thuật, đau buốt mỗi khi trái gió trở trời. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, tiết kiệm để dành tiền nuôi con.

Không chỉ vậy, anh Nam thường xuyên bị khó thở do bệnh gan đã chớm ăn vào phổi. Đã cố gắng nhưng vẫn không tìm được công việc phù hợp, hai năm nay, anh Nam mượn đôi bò của ông bà ngoại để chăn. Do bò còn non nên chưa có thu nhập.

Ngôi nhà cấp 4 của đã xuống cấp, cũ kĩ với dây leo chằng chịt kín mái. Ảnh: NVCC

Hiện tại, chị Dung đang làm công nhân tại Công ty Bao bì Thuận Đức với thu nhập 5 – 6 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trong hơn những năm qua, công việc bị ảnh hưởng khiến thu nhập của chị không ổn định. Thường xuyên ốm vặt, những cơn đau dạ dày đến bất chợt nhưng chị Dung luôn cố gắng vì chị biết, ở nhà còn 3 miệng ăn đang trông chờ vào chị.

Vợ chồng chị Dung sinh được hai cháu Vũ Ánh Thi (SN 2011, Trường THCS Phạm Ngũ Lão) và Vũ Thị Hồng Nhung (SN 2012, Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão). Chị Dung chia sẻ, may mắn và động lực lớn nhất đối với chị là hai bé ngoan ngoãn, nghe lời và biết thương bố mẹ.

Ước mơ về ngôi nhà “đúng nghĩa”

Gia đình vốn đã nghèo, chồng còn bệnh tật nên việc xây sửa nhà chỉ có trong mơ với gia đình chị Dung, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình 4 người với đồng lương “3 cọc, 3 đồng” đều do chị gánh vác nên việc sửa sang, xây nhà có lẽ là ước mơ xa xỉ.

Năm 2015, gia đình chị chuyển sang căn nhà cấp 4 tạm bợ của ông bà nội ở mảnh đất nông nghiệp trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Dù đã vay mượn, sửa sang nhưng tới nay, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, ẩm dột ngày mưa, nắng nóng gay gắt do mái lợp pro xi măng.

Căn nhà cao chừng 2 mét, bên ngoài là bức tường cũ kĩ, cây leo chằng chịt trên mái. Bên cạnh là căn bếp củi dựng tạm. Bất ngờ hơn khi vào bên trong là căn nhà trống, không có gì ngoài 2 tấm đệm cũ trải xuống đất. Ngay cả chiếc bàn, chiếc ghế ngồi uống nước cũng không có.

Căn bếp củi dựng tạm của gia đình chị Dung. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, Ánh Thi tâm sự, nhiều hôm đang đi học mà trời mưa, nhà dột em không kịp về cất sách vở. Về tới nhà, sách vở đã ướt hết. Em phải phơi nhiều ngày mới khô nên việc học cũng bị ảnh hưởng.

“Nhiều đêm đang ngủ mưa bất chợt, nhà bị dột, các con bật dậy tìm chậu hứng mưa mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi bất lực, tự trách mình để con thua kém bạn bè, không cho con một mái nhà “đúng nghĩa”. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước được sửa sang lại ngôi nhà để che nắng, che mưa cho các con”, chị Dung chia sẻ.

“Tôi dằn vặt bản thân và thương các con vô cùng khi các con không được bằng bạn bằng bè. Các cháu dù bé nhưng rất hiểu chuyện, hiểu hoàn cảnh gia đình và biết thương bố mẹ. Đó là niềm động viên lớn đối với vợ chồng tôi”, anh Nam chia sẻ. Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Nhài – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, Trường THCS Phạm Ngũ Lão chia sẻ: “Gia đình em Vũ Ánh Thi nhiều năm được xếp vào hộ nghèo do có hoàn cảnh khó khăn. Do có hoàn cảnh đặc biệt nên Ánh Thi có phần nhút nhát, rụt rè hơn các bạn nhưng luôn là học sinh ngoan, hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Biết được hoàn cảnh gia đình Thi, nhà trường đã hỗ trợ một số khoản như: Tiền học chuyên đề, sổ liên lạc điện tử, quỹ đầu năm… để giúp Ánh Thi có động lực vươn lên trong học tập”.

Chị Dung và gia đình mong các mạnh thường quân và quý độc giả hỗ trợ gia đình sửa sang lại căn nhà đã cũ để gia đình chị có chỗ che nắng, che mưa, các con yên tâm học tập.





Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Chị Đoàn Thị Dung - thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0965 042 876

STK cô giáo: 2403205156340 - Ngân hàng Agribank - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nhài

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Dung - Hưng Yên