Nhóm thiếu niên cầm phóng lợn "lượn đường" ở Hà Nội bị triệu tập

Ngày 15/9, Công an huyện Ứng Hòa cho hay, đơn vị đã triệu tập 10 thiếu niên tuổi từ 15-16 vì hành vi hành vi mang theo phóng lợn, dao, kiếm phóng nhanh, lạch lách,hò hét gây rối trong đêm.

Theo đó, khoảng 20h ngày 3/9, Đ.V.H., SN 2008, trú tại thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cùng nhóm bạn gồm 6 đối tượng, đều chỉ mới 15, 16 tuổi ở cùng thôn tụ tập tại ao làng Động Phí.

H. mang theo 1 con dao dạng kiếm và đề nghị: "Anh em chuẩn bị thêm đồ đi lượn đường", và được cả nhóm đồng ý. Sau đó, các đối tượng lấy thêm tuýp sắt gắn dao, kiếm, điều khiển xe máy chở nhau đi lên thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Nhóm thiếu niên mang dao kiếm lạng lách trong đêm ở huyện Ứng Hoà được xác định đều chỉ mới 15, 16 tuổi. Ảnh: CA Ứng Hòa.

Khi ổ nhóm thiếu niên này di chuyển đến đầu làng Động Phí thì gặp nhóm L.V.H., SN 2008 cùng 2 đối tượng khác đều 16 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa nên đã rủ nhập hội.

Các thiếu niên di chuyển trên tỉnh lộ 428, hướng từ xã Phương Tú lên quốc lộ 21B, vào trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình. Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi liên tục, gây tiếng ồn lớn trong khoảng 30 phút, sau đó giải tán và cất giấu hung khí.

Nhân được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hoà đã nhanh chóng xác minh, truy xét. Ngày 4/9,, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng để làm việc. Tại trụ sở Công an, nhận thấy không thể che giấu hành vi, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm như trên.

Hiện Công an huyện Ứng Hoà đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.