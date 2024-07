Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 7/7, Công an thị xã Duy Tiên đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, phóng lợn và sử dụng xe mô tô chạy tốc độ cao để lạng lách, đánh võng.

Nhóm này di chuyển trên tuyến đường QL38 từ Đồng Văn về Hoà Mạc, tuyến QL1A từ Đồng Văn về Phủ Lý và ngược lại.

Theo phản ánh, nhóm đối tượng trêu, dọa người tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhóm thanh, thiếu niên mang theo phóng lợn dọa người dân đi đường

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phối hợp với Công an phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã giữ lại được một nam thanh niên tên là Phạm Tuấn Minh (sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố Nhất Trì, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Duy Tiên đã xác minh và triệu tập 8 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.