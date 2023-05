Dọn rác trên kênh rạch ở Thủ đô

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, những ngày giữa tháng 5/2023, nhóm tình nguyện viên tham gia dọn rác tại khu vực sông Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và khu vực cầu Chùa Ngòi (phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Nhóm tình nguyện viên tham gia dọn rác tại khu vực sông Tây Tựu ( quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Phương Linh.

Dưới thời tiết oi bức của Hà Nội, những tình nguyện viên đôi mươi cười nói rôm rả, giúp nhau trang bị đồ bảo hộ, lần lượt lội xuống lớp bùn lầy đang bốc mùi hôi thối, dọn rác, làm sạch lòng sông.

Chẳng quan tâm đến sự ô nhiễm xung quanh, các bạn trẻ của Hà Nội Xanh cứ thế hò nhau phân chia nhiệm vụ cụ thể. Người cẩn thận cào rác, người cho vào túi, người xách đi vứt,... mà không một lời than vãn, như thể đã quá quen với công việc không lương vất vả này.

Đứng trên bờ liên tục quan sát, dặn dò các bạn phải cẩn thận, anh Nguyễn Tiến Huy - Trưởng nhóm Hà Nội Xanh cho biết, đến nay nhóm đã tổ chức được 60 buổi dọn sạch lòng sông trên khắp địa bàn Hà Nội.

Tranh thủ lúc anh Huy nghỉ ngơi, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện dài để hiểu hơn về câu chuyện của Hà Nội Xanh, cũng như bản thân người trưởng nhóm 29 tuổi.

Anh Huy chia sẻ, hiện nay, một số con sông, kênh rạch ô nhiễm nặng nề, cũng bởi vậy mà khiến anh trăn trở. Thậm chí, ở những nơi đông dân cư, rác được xả ra hàng ngày, tồn đọng mà không nhận được nhiều sự trợ giúp của chính quyền.

Một buổi dọn rác của Hà Nội Xanh sẽ có khoảng 25 - 30 tình nguyện viên tham gia, thời gian kéo dài 3 - 4 tiếng. Ảnh: Phương Linh.

Với kinh nghiệm thường xuyên thiện nguyện khi còn là sinh viên, cộng thêm công việc tự do khá rảnh, anh Huy đã ấp ủ và thành lập nên Tổ chức bảo vệ môi trường - Hà Nội Xanh vào cuối tháng 12/2022. Thời gian đầu, Hà Nội Xanh chỉ có 3 thành viên. Nhưng đến nay, nhóm đã chiêu mộ được khoảng 350 tình nguyện viên, bao gồm cả sinh viên và người lao động.

"Những con sông ở Hà Nội được làm sạch, không chỉ mình mà tất cả thành viên trong nhóm đều cảm thấy rất vui. Mình nghĩ ít nhất nhóm cũng đã góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. Công việc cực kỳ ý nghĩa, bọn mình muốn làm để cống hiến cho Thủ đô, cho Đất nước và cũng mong sẽ nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của mọi người", anh Huy tâm sự.

Ngoài ra, tại buổi dọn rác tại cầu Chùa Ngòi, có sự xuất hiện của nữ rapper "Gen Z" nổi tiếng - Pháo. Pháo thổ lộ, cô rất khâm phục và yêu mến tinh thần lăn xả của nhóm. Vì vậy, ngay khi có cơ hội trở về Hà Nội, Pháo đã dành thời gian để cùng nhóm tham gia dọn rác.

Sự năng nổ và lăn xả của Pháo (áo đen từ bên tay phải) khiến không khí buổi dọn rác thêm phần vui vẻ, nhiệt huyết. Ảnh: Hà Nội Xanh.

"Mình nghĩ bảo vệ môi trường là việc thiết yếu mà mỗi người nên có ý thức để có thể xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Nếu mọi người đang rảnh, cảm thấy muốn trải nghiệm thì hãy đến đây và dọn rác cùng Hà Nội Xanh, không hề đáng sợ mà còn cảm thấy rất vui", nữ rapper chia sẻ.

Vững tin vượt khó khăn, lan tỏa hành động đẹp

Hà Nội Xanh hiện đang hoạt động tự phát, độc lập, mọi kinh phí hoạt động của nhóm từ đầu đến giờ đều do anh Huy và phó nhóm bỏ ra.

Anh Nguyễn Tiến Huy cũng có không ít trăn trở khi điều hành Hà Nội Xanh. Ảnh: Phương Linh.

Số lượng thành viên ngày càng đông, anh Huy càng cần phải nhấn mạnh về mục đích và hướng đi của nhóm là hoạt động phi lợi nhuận, không có kinh tế. Đương nhiên, với tình yêu to lớn dành cho môi trường, các bạn trẻ Hà Nội Xanh đều làm vì niềm tin và sự nhiệt huyết chứ không quan trọng tiền bạc.

"Nếu phía Môi trường có thể giúp đỡ, cử những xe rác đến hỗ trợ nhóm đưa rác về nơi xử lý rác thành phố thì chắc chắn dự án của bọn mình sẽ còn thành công hơn rất nhiều", anh Huy nở nụ cười.

Bên cạnh vấn đề về tài chính, nhóm bạn trẻ của Hà Nội Xanh cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn ngay dưới lòng sông. Có thể là mảnh sành, kim tiêm và chuyện về nhà bị ốm sốt, mẩn ngứa là không thể tránh khỏi.

Do đó, anh Huy luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, ủng, bao tay để bảo đảm an toàn cho các thành viên khi lội bùn. Ngoài ra, tất cả thành viên đều phải tự tiêm phòng uốn ván và làm công tác tư tưởng cho gia đình khi bắt đầu công việc. May mắn thay, dù không muốn con cái vất vả nhưng hầu hết phụ huynh đều ủng hộ bạn trẻ làm việc tốt, mang lại ý nghĩa cho đời.

Sông cầu Chùa Ngòi (phường Quang Trung, quận Hà Đông) sau khi được nhóm Hà Nội Xanh "đi qua". Ảnh: Phương Linh.

Chia sẻ về những dự án đang ấp ủ, anh Huy hào hứng tiết lộ, khi Hà Nội Xanh đã trở nên lớn mạnh và nhận được sự giúp đỡ từ nhiều bên, nhóm sẽ thực hiện đặt thùng rác ở các khu vực quanh Thủ đô, nhằm tuyên truyền người dân cẩn trọng trong việc phân loại rác.

Tiếp theo đó, nhóm cũng có thể tham gia những buổi hoạt động giúp đỡ, đồng hành cùng các thành đoàn, cơ quan đang thực hiện dự án có ích cho môi trường.

Nguyễn Kim Yến (Hà Nội) cho hay, bản thân thường theo dõi những hoạt động của nhóm Hà Nội Xanh và thấy rằng các việc làm của nhóm này rất thiết thực, ý nghĩa.

"Hà Nội Xanh đã mang đến nhiều năng lượng ý nghĩa, lan tỏa hành động nhân văn, "niềm vui" dọn rác đến với cộng đồng. Trong tương lai, tôi hy vọng nguời dân có thể thể chung tay bảo vệ, giữ gìn và không còn xả rác bừa bãi ra môi trường", Kim Yến chia sẻ.