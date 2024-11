Những Bí thư Tỉnh ủy được điều động về các cơ quan Trung ương công tác trong thời gian qua

Vào chiều 12/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020 -2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (trái) - Ảnh Đ.X

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965. Ông đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định từ tháng 4/2021. Trước đó ông là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 6/11/2024, bà Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhận quyết định của Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 2025, chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 -2027.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh Đ.X

Ngay sau đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 11, khóa XIII, bà Nguyễn Thị Tuyến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Vào ngày 26/10/2024, ông Thái Thanh Quý- Ủy viên Trung ương Đảng, đã nhận quyết định của Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 2025; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh Đ.X

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấpTrình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Vào ngày 5/9/2024, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng nhận quyết định của Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 -2025; điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đến đầu tháng 11/2024, ông Đỗ Trọng Hưng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó cũng trong năm 2024, còn có các lãnh đạo là Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy được điều động về các cơ quan Trung ương công tác, như bà Nguyễn Thanh Hải thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên để giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu; ông Nguyễn Hữu Đông thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Đỗ Đức Duy thôi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái để giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Hải Ninh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa để giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.