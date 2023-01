Những bộ phim hoạt hình chiếu rạp đáng chú ý đầu năm 2023

Phiên bản điện ảnh của loạt phim hoạt hình Nhật Bản Shin Cậu bé Bút Chì với tên gọi Shin Cậu bé Bút Chì: Truyền thuyết nhẫn thuật Ninja (tựa Tiếng Anh: Crayon Shin-chan the movie: The Tornado Legend of Ninja Mononoke) chính thức khởi chiếu 6/1. Ảnh: NSX