Những bộ phim rạp dành cho thiếu nhi không thể bỏ qua dịp hè 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse ra rạp ngày 1/6

Ra mắt cách đây 5 năm, Spider-Man: Into the Spider-Verse đã được giới phê bình lẫn người hâm mộ đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất về Người Nhện. Ít ai ngờ rằng, phần phim tiếp theo Spider-Man: Across the Spider-Verse (tựa Việt: Du hành vũ trụ nhện) lại vượt xa tác phẩm trước. Lần tái xuất này của Miles Morales đang được người xem cho điểm số cao nhất trong toàn bộ thương hiệu Spider-Man trên màn ảnh rộng trong 20 năm qua.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ra rạp ngày 1/6 là một trong những phim "bom tấn" năm 2023. Nguồn: NSX

Đến thời điểm hiện tại, Spider-Man: Across the Spider-Verse đang có điểm 9.1/10 trên imdB và 97% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Con số "vượt mặt" phần phim trước đó với mức điểm lần lượt là 8.4/10 và 93%, đồng thời cũng là cao nhất thương hiệu Spider-Man kể từ khi nhân vật bước lên màn ảnh rộng với phiên bản của Tobey Maguire năm 2002.

Spider-Man: Across the Spider-Verse là một bước tiến cả về hình ảnh, âm thanh lẫn nội dung so với phần phim trước. Không những thế, bộ phim còn mở ra cả một đa vũ trụ khổng lồ với vô vàn Người Nhện khác nhau. Mỗi nhân vật lại được thể hiện dưới một nền đồ họa độc đáo và khác biệt để tri ân truyện tranh lẫn công nghệ 3D và CGI.

Về mặt nội dung, bộ phim có sự phát triển tâm lý rõ rệt khi Miles Morales (Shameik Moore) dần trưởng thành và phải đối diện với mặt trái của việc trở thành siêu anh hùng. Những mâu thuẫn diễn ra một cách tự nhiên và lôi cuốn khán giả đến tận giây phút cuối cùng. Spider-Man: Across the Spider-Verse chính là một siêu phẩm mà bất kỳ fan siêu anh hùng hay người yêu điện ảnh nào cũng không nên bỏ qua.

Little Eggs: An African Rescue khởi chiếu 9/6

Được sản xuất bởi đội ngũ làm phim đến từ Mexico – Huevocartoon, Little Eggs: An African Rescue (tựa Việt là Bé trứng: Náo loạn châu Phi). Sau hành trình chinh phục nhiều gia đình tại các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, bộ phim đã chính thức đổ bộ các cụm rạp Việt Nam và mang đến cuộc phiêu lưu hài hước, sôi động nhất mùa hè năm nay.

Little Eggs: An African Rescue mang đến cuộc phiêu lưu hài hước, sôi động nhất mùa hè năm nay. Nguồn: NSX

Với cốt truyện đề cao sự dễ thương và lồng ghép thông điệp nhân văn, Bé trứng: Náo loạn châu Phi mang đến những góc nhìn dễ chịu về trách nhiệm làm cha mẹ cùng những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống dành cho các bạn nhỏ.

Bên cạnh đó, từ những khung hình đầy màu sắc với loạt tình tiết bật mí về vụ bắt cóc bé trứng được giới thiệu trong trailer chính thức, Bé Trứng: Náo loạn châu Phi hứa hẹn khiến các khán giả nhí say mê với không gian đầy rộng lớn và thú vị về thế giới động vật hoang dã tại châu Phi. Ngoài ra, sự hài hước được tạo ra từ của cặp đôi lần đầu làm cha mẹ Toto - Di và nhóm bạn "bựa hết nấc" Confi (Gabriel Riva Palacio Alatriste), Willy (Carlos Espejel) và Bibi (Angélica Vale).

Elemental (tựa Việt: Xứ sở các nguyên tố) khởi chiếu 23/6

Elemental vừa có buổi công chiếu nằm trong khuôn khổ lễ bế mạc của LHP Quốc tế Cannes lần thứ 76. Nguồn: NSX

Trong những năm gần đây, Pixar luôn nhấn mạnh thông điệp hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ và chấp nhận con người thật của mình qua từng tác phẩm. Đây là lời gửi gắm không chỉ dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, không biết mình là ai. Bộ phim còn dành cho những người lớn đang lạc lối giữa bộn bề lo toan.



Elemental tiếp nối ý nghĩa về ước mơ của bản thân và mong muốn của bậc cha mẹ. Tiếp nối những tác phẩm thành công ấy, Elemental ra mắt bộ phim ý nghĩa khác của Pixar khi đặt ra các vấn đề về sự phân biệt chủng tộc, khác biệt giai cấp, áp lực sống theo mong muốn của cha mẹ hay theo đuổi mơ ước của bạn thân. Ember (Leah Lewis) là con gái của một gia đình nhập cư và chịu áp lực phải sống theo ý muốn của cha mẹ.

Câu chuyện của Ember cũng là thứ xảy ra với vô vàn thanh thiếu niên trên toàn thế giới - những người đang không biết phải định hướng tương lai theo kỳ vọng của phụ huynh hay theo đuổi con đường riêng. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến bài học ý nghĩa cho cả người lớn lẫn trẻ em trước câu hỏi muôn thuở này.

Carl’s Date - Tập phim ngắn đáng yêu ra mắt cùng Elemental

Carl’s Date sẽ là tập mở màn bùng nổ và tiếp nối truyền thống chiếu phim ngắn vô cùng thành công của Pixar như Bao và The Incredibles 2 (2018). Nguồn: NSX

Ngoài nội dung hấp dẫn, Elemental còn một món quà khác gửi tới người hâm mộ chính là phim ngắn Carl’s Date. Năm 2009, Up từng mang đến thành công vang dội cho Pixar với hơn 735 triệu USD doanh thu toàn cầu và 2 tượng vàng Oscar. Đặc biệt, ông lão khó tính Carl Fredricksen (Ed Asner) và chú chó Dug (Bob Peterson) đã ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Sau 11 năm, khán giả cuối cùng cũng được gặp lại bộ đôi đáng yêu này trong mini- series Dug Days. Cả hai đã dọn đến một căn nhà mới và bắt đầu làm quen với những người hàng xóm xung quanh. Carl’s Date chính là tập thứ 6 và cũng là cuối cùng của Dug Days. Lần này, ông Carl sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên kể từ sau khi cô vợ Ellie qua đời.

Sự vụng về của ông lão Carl trong ngày hẹn đầu sau bao năm không biết tình yêu là gì sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho người xem. Đồng thời, câu chuyện đầy cảm xúc giữa Carl và Ellie hứa hẹn để lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa về tình yêu. Carl’s Date sẽ là tập mở màn bùng nổ và tiếp nối truyền thống chiếu phim ngắn vô cùng thành công của Pixar như Bao và The Incredibles 2 (2018).