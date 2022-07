Pam & Tommy (2022)



Bộ phim gợi lại scandal tình dục chấn động của Pamela Anderson. Ảnh: Hulu

Bộ phim Pam & Tommy dài 8 tập với sự tham gia diễn xuất chính của nữ diễn viên Lily James (vai Pamela Anderson) và nam diễn viên Sebastian Stan (vai Tommy Lee). Bộ phim xoay quanh vụ việc băng "nóng" của người mẫu Mỹ Pamela Anderson và chồng - Tommy Lee bị lộ hồi cuối thập niên 1990. Sự việc đã từng gây chấn động showbiz và dư luận Mỹ.

Pam & Tommy được dàn dựng bởi đạo diễn người Úc Craig Gillespie - người đã từng gây tiếng vang khi dàn dựng bộ phim I, Tonya - một phim tiểu sử xoay quanh nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật của Mỹ. Bộ phim từng nhận được 3 đề cử tại giải Oscar. Phim truyền hình đưa lại một góc nhìn mới mẻ, pha trộn giữa sự thật và những yếu tố hư cấu xung quanh sự kiện đình đám này.

Trên People, Pamela Anderson tiết lộ loạt phim này đã khiến sao nữ hồi tưởng lại khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời mình. Năm 1995, cô cùng người chồng khi đó là Tommy Lee trở thành tâm điểm chú ý khi cuốn băng "nóng" của họ bị đánh cắp và rò rỉ trên mạng.

Một người bạn của nữ ngôi sao chia sẻ, cô hoàn toàn bị tổn thương nặng nề và: "Pamela xứng đáng được tôn trọng. Cô ấy là một con người và là một bà mẹ… Đó là cuộc sống của cô ấy và cô ấy có quyền quyết định xem chúng có bị biến thành thứ hàng hóa tiêu dùng công cộng hay không".

Một người bạn khác của cô là Courtney Love cũng đã lên tiếng: "Tôi thấy điều này thật thái quá. Xin chia buồn với Pammy trước những sự việc gây ra chấn thương tâm lý phức tạp cho cô ấy. Và con người nào đó tên Lily James nên tự cảm thấy xấu hổ đi".

Untouchable (2019)

Untouchable nói về quá trình Harvey Weinstein bị kết án. Ảnh: CNN

Bộ phim tài liệu do đạo diễn Ursula MacFarlane thực hiện, kể lại quá trình phanh phui bê bối tình dục của nhà sản xuất Hollywood Harvey Weinstein. Hồi tháng 10/2017, nhà sản xuất phim lừng danh bị tố cáo trên tờ New York Times về các hành vi đồi bại, xâm hại tình dục, và sau đó phải nhận thêm hơn 60 lời cáo buộc khác.

Một trong số nạn nhân của Weinstein là minh tinh Rose McGowan. Theo lời kể của nữ diễn viên, cô bị cưỡng hiếp chính là khi đang tham dự Liên hoan phim Sundance. Harvey Weinstein sau đó phủ nhận toàn bộ những lời buộc tội hướng về phía cá nhân mình, cho rằng tất cả đều là quan hệ tình dục trong sự đồng thuận.

Đạo diễn Macfarlane khẳng định, bà không hề có thành kiến với Harvey Weinstein vì bà chưa bao giờ gặp ông ta. Chỉ sau khi Weinstein bị nhiều phụ nữ tố cáo bà mới quan tâm và quyết định tìm hiểu cuộc sống của con người khá đặc biệt này. Lúc bộ phim đang thực hiện, Harvey Weinstein đang chờ ra tòa về 5 tội danh xâm hại tình dục, kể cả cưỡng hiếp, tại toà án New York.

"Càng tìm hiểu về Weinstein tôi càng phát hiện ra những bí ẩn được che giấu quá tốt của "tượng đài điện ảnh" một thời này. Đội ngũ sản xuất phim cũng đã tìm cách gặp các luật sư của Harvey Weinstein để phỏng vấn ông và đưa vào phim nhưng bị từ chối. Đây là điều đáng tiếc vì chúng tôi muốn hỏi ông ấy nhiều điều" - Macfarlane nói.

Untouchable hiện được chấm 71/100 trên Metascore.

Hollywood Babylon (1972)

Vua hài Charlie Chaplin bị "đá xoáy" khá nhiều trong bộ phim này. Ảnh: TT

Một bộ phim "giả tài liệu" dựa trên cuốn sách Hollywood Babylon của Kenneth Anger, miêu tả một số vụ bê bối tình dục khét tiếng của người nổi tiếng từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood, thông qua các đoạn phim và thường là những màn tái hiện nhẹ nhàng hài hước.

Giống như cuốn sách gốc, bộ phim bao gồm cả những vụ bê bối có thật và được đồn đại. Một số cuộc sống thực của những người được miêu tả trong phim nhưng không được nêu tên trực tiếp, và nó ngụ ý rất nhiều về người mà khán giả cho là họ.

Trong đó phải kể tới "vua hài" Charlie Chaplin, khi ông từng được mô tả như một kẻ "cuồng dâm". Người vợ cũ Lita Grey từng phanh phui về đời sống tình dục "bệnh hoạn" của "Vua hề Sác Lô". Theo Lita Grey, vào năm 16 tuổi, cô tiến tới với Charlie Chaplin bằng lời hứa kết hôn. Tuy nhiên khi biết cô mang thai, Charlie Chaplin đã trở mặt và yêu cầu phá thai. Trong suốt quá trình hôn nhân, Lita Grey phải hứng chịu yêu cầu tình dục đáng sợ kèm vô số cơn thịnh nộ, chửi bới hay thậm chí là sự lăng nhăng của Charlie Chaplin.

Phim cũng đề cập tới Roscoe Arbuckle – ngôi sao thậm chí từng được trả lương cao gấp đôi Charlie Chaplin, người từng có những tháng ngày dài chìm trong rượu chè thác loạn. Chính vì luôn không giữ được tráng thái tỉnh táo, Roscoe Arbuckle đã bị cáo buộc ngộ sát Virginia Rappe - 26 tuổi, nữ diễn viên kiêm nhà thiết kế thời trang ít tên tuổi. Trước giây phút Virginia qua đời vì sốc rượu, người ta tìm thấy cô nằm trên giường của Roscoe Arbuckle với bộ quần áo tả tơi.

Tuy nhiên một số khán giả của IMDb lại chỉ trích Hollywood Babylon chỉ là bộ phim "câu khách" không hơn không kém và "tặng" cho số điểm 4,5/10.

American Crime Story (2016)

Cảnh trong phim American Crime Story. Ảnh: NME

Phim dựa vào cuốn sách A vast conspiracy: The real story of the sex scandal that nearly brought down a president (Một âm mưu rộng lớn: Bê bối tình dục gần như hạ gục tổng thống) của tác giả Jeffrey Toobin. Nội dung phim xoay quanh Monica Lewinsky, nữ thực tập sinh tại Nhà Trắng, nhân vật chính trong bê bối tình dục của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong bộ phim về chính cuộc đời cô. Vai nữ chính do nữ diễn viên Beanie Feldstein đảm nhận, còn vai Bill Clinton thuộc về nam diễn viên Christian Clemenson.

Nữ diễn viên nổi tiếng Sarah Paulson vào vai Linda Tripp - cựu nhân viên Nhà Trắng, người đã ghi lại toàn bộ cuộc điện thoại lúc Lewinsky tiết lộ chuyện tình ái với Clinton. Giám đốc điều hành sản xuất Ryan Murphy cho biết lý do mời người trong cuộc Monica Lewinsky tham gia quá trình làm phim vì: "Không ai có thể kể câu chuyện đó tốt bằng Lewinsky". Cuối cùng, Monica Lewinsky nhận lời và tham gia bộ phim với tư cách nhà sản xuất.

Sự việc xảy ra vào thập niên 1990 được xem là vết nhơ trong sự nghiệp của Bill Clinton. Khi đó, Monica Lewinsky kể rằng cô từng quan hệ tình dục nhiều lần với cựu tổng thống Mỹ kéo dài trong 2 năm từ 1995 đến 1997 khi còn là thực tập sinh ở Nhà Trắng. Theo tờ New York Times, ban đầu Bill Clinton phủ nhận sự việc trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đang nói với các bạn một lần nữa rằng: Tôi không quan hệ tình dục với người phụ nữ đó, cô Lewinsky. Tôi chưa nói dối ai lần nào, chưa bao giờ. Những cáo buộc này hoàn toàn sai và tôi cần phải quay trở lại làm việc cho người dân Mỹ".

Cuối cùng, vì một vết tinh dịch còn sót lại trên chiếc váy của Monica Lewinsky được xét nghiệm là của Bill Clinton khiến ông phải thừa nhận hành vi không đúng đắn của mình. Cuối cùng không gặp rắc rối về pháp lý, nhưng ông Bill Clinton bị ảnh hưởng danh tiếng.