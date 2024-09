Những bộ phim về siêu bão gây ám ảnh nhất

Armageddon (1998)

Là bộ phim hành động khoa học viễn tưởng được khởi chiếu năm 1998, Armageddon không chỉ mang lại cảm giác kịch tính, hồi hộp cho người xem mà còn đề cao tình cảm gia đình, tình yêu và sự hy sinh của phi hành đoàn. Không những thế, bản tình ca bất hủ I don’t want to miss a thing còn trở thành biểu tượng gắn liền với thời gian.

Bộ phim về thảm họa thiên nhiên này xây dựng từ tình huống trái đất có khả năng bị hủy diệt bởi sự rơi xuống của một thiên thạch có kích thước tương tương bang Texas. Trước tình thế này, một nhóm thợ khoan đã được cử đi để phá vỡ khối thiên thạch này ngoài vũ trụ. Sau những phân cảnh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, bộ phim mang lại cái kết đẹp khi tất cả các thành viên của phi hành đoàn đều bình an trở về và được chào đón trong chiến công giải cứu thế giới.

The Perfect Storm (2000)

The Perfect Storm giành 2 đề cử hạng mục Âm thanh và Kỹ xảo tại lễ trao giải Oscar năm 2000. Ảnh: NSX

Mùa Thu năm 1991, thuyền trưởng Billy Tyne cùng 5 người đồng hành đã bất chấp cảnh báo về sự xuất hiện của một “cơn bão thế kỷ” để giong buồm tới mũi Flemish đánh bắt. Thay vì tìm nơi trú ẩn đợi bão tan, vị thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm đã quyết tâm đưa con tàu đi qua giao điểm của hai khối không khí lạnh, nơi hình thành nên trận bão nhằm mang 30 tấn cá cùng đoàn thủy thủ trở về đất liền. The Perfect Storm giành 2 đề cử hạng mục Âm thanh và Kỹ xảo tại lễ trao giải Oscar năm 2000. Bộ phim đã trở thành chuẩn mực cho dòng phim thảm họa thiên nhiên nhờ phần kỹ xảo công phu, sống động vượt bậc ở thời điểm bấy giờ.

The Day After Tomorrow (2004)

The Day After Tomorrow có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn. Ảnh: NSX

Xứng đáng là một trong những bộ phim về thảm họa thiên nhiên hay nhất, The Day After Tomorrow có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như: Dennis Quaid, Ian Holm, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum...

The Day After Tomorrow lấy bối cảnh thời tiết biến đổi khắc nghiệt dẫn đến trái đất trở lại kỷ nguyên băng hà, thế giới nhanh chóng chìm trong màn đêm và lạnh lẽo. Trước những thước phim vô cùng chân thật này, khán giả như được trở về hàng triệu năm trước, khi con người phải tìm cách chống chọi và tồn tại trước thảm họa thiên nhiên. Bộ phim còn ghi điểm nhờ tính nhân văn về tình thương yêu, sự chịu đựng và tinh thần đấu tranh sinh tồn bất diệt của con người.

2012 (2009)

2012 là lời giả định về một chuỗi những thảm họa giáng xuống loài người. Ảnh: NSX

Lời cảnh báo về tận thế luôn ám ảnh loài người từ thuở hồng hoang tới thời hiện đại. 2012 là lời giả định về một chuỗi những thảm họa giáng xuống loài người, kết thúc bằng một trận bão tố và cơn đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ nền văn minh. Bộ phim đã tiêu tốn mức chi phí khổng lồ, lên tới 200 triệu USD để đạt được những thước phim ngập tràn kỹ xảo đỉnh cao.

The Impossible (2012)





The Impossible là bộ phim tái hiện trận sóng thần lịch sử năm 2004. Ảnh: NSX

The Impossible là bộ phim tái hiện trận sóng thần lịch sử năm 2004 khiến 225.000 người ở 11 quốc gia châu Á thiệt mạng. Không chọn hướng đi khai thác các đại cảnh hoành tráng lột tả sự khốc liệt của thiên nhiên, The Impossible tập trung vào hành trình tìm lại nhau của gia đình vợ chồng Maria, Henry cùng ba đứa con thơ. Phim dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình người Tây Ban Nha đã may mắn sống sót trong thảm họa sóng thần. Tình cảm gia đình mãnh liệt giữa cảnh hoang tàn trong phim khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

Noah - Đại hồng thủy

Noah lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong kinh thánh. Ảnh: NSX

Lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong kinh thánh, Noah quy tụ dàn sao nổi tiếng Hollywood như: Emma Watson, Russell Crowe, Logan Lerman... với kỹ xảo điện ảnh được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt. Với doanh thu trên toàn cầu là 359,2 triệu USD, bộ phim đã tạo nên cơn sốt phòng vé năm 2014 dù gây bão dư luận. Tuy nhiên, nếu so sánh với những bộ phim trước đó của đạo diễn thì Đại hồng thủy chưa đủ gây ấn tượng với khán giả.

Khe nứt San Andreas (2015)



San Andreas kể về thành phố California hoang tàn. Ảnh: NSX

Nếu là một người chuyên xem phim Mỹ về thảm họa thiên nhiên thì khán giả không thể bỏ qua San Andreas. Đây là bộ phim hứa hẹn mang lại những thước phim cuốn hút và chân thực nhất.

San Andreas kể về thành phố California hoang tàn, chìm trong đống đổ nát tạo ra một khe nứt cực lớn sau một trận động đất. Bộ phim cho thấy những phân cảnh về tình cảm gia đình cũng như hành trình giải cứu con gái của vợ chồng nhà Ray trước khi cơn sóng thần ập đến. Sau những giây phút “thót tim”, bức tranh về ngày tận thế được khép lại bằng ca khúc California Dreamin’ nổi tiếng với viễn cảnh tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Geostorm (2017)



Cơn bão thảm họa trong phim Geostorm đến từ sai lầm của chính con người. Ảnh: NSX

Cơn bão thảm họa trong Geostorm đến từ sai lầm của chính con người. Phim lấy bối cảnh tương lai gần, khi loài người đã tạo ra một mạng lưới các vệ tinh có thể điều khiển được thời tiết nhắm chống chọi với tình trạng biến đổi khí hậu chạm mức báo động. Một tai nạn bất ngờ xảy ra khi chính những vệ tinh này lại tạo ra cơn siêu bão có sức công phá lớn tới mức có thể đẩy loài người đến diệt vong.

Crawl (2019)

Craw lấy bối cảnh từ cuộc đổ bộ của cơn bão số 5 vào bờ biển Florida, Mỹ. Ảnh: NSX

Siêu phẩm kinh dị Craw lấy bối cảnh từ cuộc đổ bộ của cơn bão số 5 vào bờ biển Florida, Mỹ. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ với chiều cao mỗi đợt sóng gần 30m và sức gió lên tới 250 km/h. Nữ vận động viên bơi lội Haley đã bất chấp mọi lời khuyên can để lao vào giữa cơn bão cứu người cha bất tỉnh trong căn nhà đang bị làn nước nhấn chìm. Kẻ thù mà Haley phải đối mặt không chỉ có trận bão kinh hoàng mà còn là một bầy cá sấu hung tợn và khát máu.