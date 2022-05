Những "cánh cửa" rộng mở cho thí sinh trượt lớp 10 công lập

Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn, danh sách chỉ tiêu các trường thuộc hệ thống dân lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trung tâm Giáo dục Thường xuyên (GDTX), trường trung cấp nghề… cũng được công bố.

Nhiều "cánh cổng" lớp 10 ngoài công lập

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại trường Phổ thông năng khiếu ĐHQG năm 2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Năm nay, 114 trường công lập có gần 73.000 chỉ tiêu vào lớp 10 ở 114 trường công lập, tuy nhiên toàn thành phố có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Theo số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào trường công, toàn thành phố có hơn 93.000 thí sinh sẽ dự thi vào lớp 10 công lập.



Như vậy, số thí sinh sẽ không may mắn, trượt mất "tấm vé" vào lớp 10 trường công lập rơi vào khoảng 20.000 em. Đây là con số thấp hơn so với các năm trước, tuy nhiên cũng là áp lực khá lớn vì thời gian qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên học sinh phải học trực tuyến nhiều ngày, kiến thức bị chênh lệch nhiều.

Dù vậy, tại TP.HCM, năm học 2022-2023 toàn thành phố còn có 126 cơ sở giáo dục ngoài công lập gồm hệ thống các trường dân lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX, trường trung cấp nghề… với số chỉ tiêu gần 50.000 em.

Danh sách các trường ngoài công lập có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 từ 400 trở lên.

Trong đó, hệ thống ngoài công lập có hơn 90 trường với 29.000 suất học lớp 10 với mức học phí trung bình 2-3 triệu đồng/tháng, phí nội trú 2-6 triệu đồng/tháng, bán trú 1-3 triệu đồng/tháng. Đối với một số trường dạy chương trình quốc tế sẽ có học phí dao động từ 20-60 triệu đồng/tháng.

Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao có thể kể đến như trường THCS - THPT Trần Cao Vân (quận Tân Phú, 12, Gò Vấp) có số chỉ tiêu là 1.680. Đây là trường mức học phí 1,9 triệu/tháng, nội trú 3,7 triệu/tháng và bán trú là 1 triệu/tháng.

Trường THCS - THPT Nam Việt (quận Tân Phú, 12, Gò Vấp) có 1.400 chỉ tiêu. Trường Nam Việt có tổ chức dạy 2 buổi/ngày và bán trú, nội trú, tăng cường Tiếng Anh. Trong đó, học phí là 1,275 triệu/tháng, nội trú là 4,020 triệu/tháng, bán trú là 1,735 triệu/tháng;

Hệ thống trường TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm (TP.Thủ Đức, quận Gò Vấp) có 1.280 chỉ tiêu, học phí là 3.3 triệu/tháng, nội trú 3,7 triệu/tháng, bán trú 1,950 triệu/tháng.

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, Thủ Đức) có 1.035 chỉ tiêu, mức học phí trường này là 3,210 triệu/tháng, nội trú là 3,4 triệu/tháng và bán trú là 1,840 triệu/tháng. Trường THCS - THPT Hồng Hà (quận Gò Vấp, Tân Bình) có 1.000 chỉ tiêu, trong đó học phí là 1,890 triệu/tháng, nội trú là 4,070 triệu/tháng và bán trú là 1,115 triệu/tháng.

Đảm bảo đủ chỗ cho học sinh lớp 10

Chia sẻ với báo chí, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, TP.HCM đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.

TP.HCM đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh sau THCS trên địa bàn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ông Minh, với hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có 73.000 chỉ tiêu công lập, gần 50.000 chỉ tiêu ngoài công lập... Như vậy, tổng chỉ tiêu gần 123.000 chỗ học cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS trong năm học 2022-2023.



"Thành phố đảm bảo đủ chỗ học cho mọi học sinh nên các em không phải lo việc thiếu chỗ học. Nếu không vào được trường THPT công lập, các em vẫn có nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình cũng như lực học và định hướng nghề nghiệp tương lai. Thành phố cũng tính toán, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục dù học sinh theo học ở bất kỳ hình thức nào" - ông Minh nói.

Đối với các cơ sở giáo dục tư thục, ngoài công lập, trường có vốn đầu tư nước ngoài, ông Minh cho biết, các cơ sở này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy… mới được Sở GD-ĐT thẩm định, xem xét và giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

