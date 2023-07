Những câu lạc bộ giúp nông dân Nam Định hiểu pháp luật, giảm khiếu kiện

Tuyên truyền pháp luật, tham gia hòa giải

Tháng 5/2022, Hội Nông dân (ND) tỉnh Nam Định đã phối hợp với UBND xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật xã Mỹ Thịnh với 50 thành viên tham gia. Đây là mô hình hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Các thành viên CLB không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mà còn tham gia hòa giải thành nhiều vụ, việc, được người dân tin tưởng, ủng hộ và được Đảng ủy, chính quyền xã đánh giá cao.

Ban Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, Nam Định ra mắt tại hội nghị. Ảnh: HND Mỹ Lộc



Trao đổi về hoạt động CLB, ông Phạm Văn Hiển - Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Mỹ Thịnh cho biết: Từ khi thành lập đến nay, CLB đã tổ chức được hàng chục buổi sinh hoạt, tọa đàm tuyên truyền về pháp luật thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết của Hội ND xã. Bên cạnh đó, CLB phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng và phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác hòa giải tại cơ sở, tranh chấp đất đai… cho các thành viên. Hàng tháng, Ban Chủ nhiệm CLB đều phân công các thành viên tham gia tổ hòa giải, tham gia các lớp nâng cao kỹ năng hòa giải và đề xuất các giải pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định của pháp luật.

Phát huy hiệu quả hoạt động 40 CLB nông dân với pháp luật

Ông Đặng Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND trong tỉnh đã nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tham gia hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các phong trào hoạt động hội.

Trong đó, mô hình CLB Nông dân với pháp luật thực hiện theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ là mô hình sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật.

Hiện, toàn tỉnh Nam Định đã thành lập được 40 CLB Nông dân với pháp luật với 2.255 thành viên tham gia… Mỗi thành viên CLB đều là tuyên truyền viên phổ biến pháp luật đến tận người dân; đồng thời tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong năm 2022, các CLB Nông dân với pháp luật trong tỉnh Nam Định đã tham gia tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 24.000 cán bộ, hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.965 lượt hội viên.

Song song với việc thành lập các CLB, công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Ông Đặng Ngọc Hà cho biết: Để giúp cho các CLB Nông dân với pháp luật hoạt động hiệu quả, riêng trong năm 2022, Hội ND tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 2 lớp tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực đất đai cho gần 300 cán bộ, hội viên nông dân huyện Hải Hậu và Xuân Trường; phối hợp với Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh T.Ư Hội tổ chức lớp tuyên truyền về kiến thức phòng chống tội phạm cho trên 110 hội viên nông dân tại 5 huyện. Thông qua các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức về chính sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.