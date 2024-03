Những điều cần biết trước "giờ G" Oscar 2024

Làm thế nào để xem Oscar 2024?

Năm 2024, Oscar đã tổ chức đến lần thứ 96, với nhiều đổi mới so với các năm trước. Giải thưởng Oscar lần thứ 96 năm 2024 sẽ được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 10/3 (theo giờ Mỹ), tức là sáng thứ Hai ngày 11/3 (bắt đầu từ 6h giờ Việt Nam). Khán giả Việt có thể theo dõi Oscar trên một số nền tảng chiếu mạng.

Oscar 2024 sẽ diễn ra vào sáng 11/3 (giờ Việt Nam). Ảnh: Deadline.

Bộ phim nào được đề cử nhiều nhất tại Oscar?

"Oppenheimer" của Christopher Nolan dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2024 với 13 đề cử, bao gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất cho ngôi sao Cillian Murphy. "Poor Things" của Yorgos Lanthimos đứng thứ hai với 11 đề cử, tiếp theo là "Killers of the Flower Moon" của Martin Scorsese với 10 và "Barbie" của Greta Gerwig với 8.

Ai là người dẫn chương trình?

Người dẫn chương trình talk show vào buổi tối và nhà sản xuất Jimmy Kimmel sẽ trở lại dẫn chương trình Oscar lần thứ tư. Nam MC tâm sự quyết định này tới vào lúc ông ngồi xem bộ phim "Barbie". "Có lẽ, tôi sẽ làm điều này một lần nữa. Ít nhất tôi vào mọi người lại có điểm chung", anh nói với Hollywood Reporter.

Jimmy Kimmel chủ trì Lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Ảnh: Getty

Jimmy Kimmel lần đầu tiên dẫn chương trình Oscar vào năm 2017, khi "La La Land" được xướng tên nhầm là bộ phim chiến thắng Phim xuất sắc nhất thay vì "Moonlight". Anh trở lại vào năm 2018 và sau đó là năm 2023.

Những kỷ lục nào có thể bị phá vỡ?

Trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Lily Gladstone của "Killers of the Flower Moon" có thể trở thành người phụ nữ bản địa đầu tiên nhận giải thưởng. Cô cũng sẽ là người gốc bản địa đầu tiên từng giành giải Oscar diễn xuất. Nếu Sandra Hüller của "Anatomy of a Fall", người cũng tham gia diễn xuất trong ứng cử viên Phim xuất sắc nhất "The Zone of Interest" giành giải, cô sẽ là người Đức giành giải diễn viên nữ xuất sắc nhất sau hơn 60 năm.

Nếu Emma Stone giành giải cho cả việc thủ vai chính và sản xuất "Poor Things", cô sẽ là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất cho cùng một bộ phim. Trước đó là Frances McDormand năm 2021 với "Nomadland".

Lily Gladstone của "Killers of the Flower Moon" có thể trở thành người phụ nữ bản địa đầu tiên nhận giải thưởng Nữ chính xuất sắc. Ảnh: Netflix.

Đối với Nam diễn viên xuất sắc nhất, Colman Domingo của "Rustin" có thể trở thành diễn viên đầu tiên có nguồn gốc Latinh giành chiến thắng trong hạng mục này nếu anh đánh bại được những ứng cử viên như Cillian Murphy của "Oppenheimer" và Paul Giamatti của "The Holdovers".

Trong khi đó, ở tuổi 81, Scorsese có thể lập kỷ lục là đạo diễn già nhất giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Với 10 đề cử từng nhận trong hạng mục này, ông là đạo diễn còn sống có số lượng đề cử nhiều nhất. Tuy nhiên, ông vẫn kém hai đề cử so với kỷ lục của Oscar, do cố đạo diễn William Wyler nắm giữ. Tương tự, nhà soạn nhạc 92 tuổi John Williams có thể trở thành người già nhất giành giải Oscar nếu ông giành giải Nhạc phim xuất sắc nhất cho "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Nếu giải thường Phim xuất sắc nhất được trao cho "Anatomy of a Fall" của Justine Triet, "The Zone of Interest" của Jonathan Glazer hoặc "Past Lives" của Celine Song thì Oscar 2024 sẽ đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử mà một bộ phim không bằng tiếng Anh chiến thắng ở hạng mục này. Một thành tích đã được "Parasite" của đạo diễn Bong Joon-ho đạt được vào năm 2020.

Về số lượng giải Oscar nhiều nhất của một bộ phim duy nhất, "Oppenheimer" có thể phá vỡ hoặc ngang bằng kỷ lục 11 lần giành được bởi "Ben Hur" năm 1959, "Titanic" năm 1997 và "The Lord of the Rings: The Return of the King" năm 2003.