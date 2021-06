Những “doanh nhân 0 đồng” trong mùa dịch ở tỉnh Hưng Yên

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Trong 2 ngày 6 và 7/6, Hội Nông dân (ND) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 6 điểm bán hàng lưu động nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 21 tấn nông sản gồm: mận, xoài, dưa hấu, dứa, khoai lang, bí xanh, dưa lê, trứng…

Tại điểm bán hàng lưu động hỗ trợ tiêu thụ nông sản ở Quảng trường (TP.Hưng Yên), từ sáng sớm ngày 7/6, rất nhiều người dân đã có mặt để mua hàng, giúp đỡ bà con.

Hội ND tỉnh Hưng Yên tổ chức các điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Ảnh: Ngọc Anh

Những túi dưa hấu (của tỉnh Bắc Giang), mận, xoài (của tỉnh Sơn La), hành tím (của tỉnh Sóc Trăng), ổi lê và trứng gà của bà con nông dân trong tỉnh Hưng Yên… đã được các cán bộ, hội viên của Hội ND tỉnh Hưng Yên dỡ từ xe tải, xếp ngay ngắn tại điểm bán hàng.

Chị Nguyễn Thị Chung - người dân phường An Tảo (TP.Hưng Yên) chia sẻ: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội Facebook, Zalo, tôi được biết bà con nông dân đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. Khi thấy Hội ND tỉnh tổ chức bán hàng lưu động để tiêu thụ một số sản phẩm nông sản đang cần hỗ trợ, tôi đã đến đây để mua hàng. Tôi mua 15kg mận hậu, 10kg ổi, 4kg hành tím và 1 thùng xoài 10kg để phục vụ nhu cầu của gia đình, tặng một số đồng nghiệp, hàng xóm. Quan trọng hơn là tôi muốn giúp bà con nông dân tiêu thụ được hàng".

Để hạn chế việc tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các mặt hàng nông sản được cán bộ Hội ND đóng sẵn thành từng túi, thùng và có ghi giá cả rõ ràng từng mặt hàng: Dưa hấu có giá 70.000 đồng/túi từ 10 - 12kg; mận hậu 35.000 đồng/túi 5kg; xoài 70.000 đồng/túi 10kg; hành tím 40.000 đồng/túi 2kg; ổi 25.000 đồng/túi 5kg… Giá các loại nông sản tại đây rẻ hơn so với giá tại chợ và các siêu thị.

Lý giải về điều này, chị Bùi Thị Thu Hường - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Quang Vũ (TP.Hưng Yên) chia sẻ: "Đây là hoạt động hàng bán không lợi nhuận giúp tiêu thụ sản phẩm nhanh nhất với số lượng lớn nên cán bộ Hội ND cũng như thành viên các tổ chức thiện nguyện đều làm bằng cái tâm của mình là chính. Công ty Quang Vũ đã hỗ trợ miễn phí xăng dầu, công vận chuyển các mặt hàng nông sản".

Chị Hường cho biết: Trong quá trình thu mua, vận chuyển, bán hàng đều được thực hiện theo đúng quy định phòng, chống dịch. Các sản phẩm nông sản đều được kiểm dịch, khử khuẩn nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hỗ trợ nông dân tỉnh mình và cả tỉnh bạn

Với truyền thống tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, ngay từ đợt bùng phát dịch Covid - 19 lần thứ 3 (từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3/2021), các cấp Hội ND trong tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hỗ trợ tiêu thụ được 323.800 quả trứng gà, 3.847 con gà, 1.285kg su hào, 5.200kg bắp cải, 2.000kg cà chua, 1.900kg ổi, trên 10 tấn cam sành cho bà con nông dân trong tỉnh và các tỉnh Hải Dương, Hà Giang.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp hỗ trợ tiêu thụ chéo nông sản với Hội ND một số tỉnh, thành phố.

Theo đó, lãnh đạo Hội ND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố chủ động kết nối với trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn của T.Ư Hội, Hội ND các cầu tỉnh, thành các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh nông sản để kết nối, tiêu thụ thụ nông sản cho nông dân trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi Hội ND các huyện, thị xã, thành phố phát động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ, tiêu thụ nông sản; đề nghị các cấp Hội thống kê một số các mặt hàng nông sản có số lượng nhiều cần hỗ trợ trong hiện tại và thời gian sắp tới.

Bà Trần Thị Tuyết Hương cho biết, trong bối cảnh dịch Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, dự kiến thời gian tới, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp thu mua, tập kết vận chuyển, tổ chức các điểm bán hàng lưu động nhằm kịp thời hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản trong lúc khó khăn.