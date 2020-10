Những gương mặt siêu hot trong làng thời trang trẻ em

Lê Khánh Chi sinh ngày 15/9/2016 hiện đang học Trường mầm non Hà Thắng - Hà Nội. Bố làm kinh doanh, mẹ làm kế toán. Khánh Chi là con một trong nhà nên được bố mẹ rất yêu thương và hướng cho theo nghệ thuật từ nhỏ. Khánh Chi có năng khiếu nhảy múa và mẫu ảnh. Từ nhỏ bé đã tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật của trường. Ngoài khả năng nghệ thuật Khánh Chi còn rất yêu thích nấu ăn. Cô bé thường xuyên vào bếp giúp mẹ nhặt rau, sắp xếp món ăn. Ước mơ của Khánh Chi sau này sẽ trở thành một đầu bếp.

Bé Dương Bảo Hân sinh ngày 14/12/2013 hiện đang học lớp 2D Trường tiểu học Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội. Bảo Hân có năng khiếu đàn, thiết kế thời trang và mẫu ảnh. Gương mặt dễ thương và thần thái tự tin trước ống kính nên Bảo Hân còn là mẫu nhí được rất nhiều thương hiệu thời trang lớn mời cộng tác. Bảo Hân từng tham gia chương trình "Đôi Chân biết hát" và là một trong những gương mặt nổi trội. Không chỉ tài năng Bảo Hân còn có năng khiếu kể chuyện và rất thích thiết kế thời trang. Cô bé thường tự chọn trang phục cho mình mỗi khi đi diễn hoặc đi chơi. Ước mơ của Bảo Hân sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Bé Giáp Thị Thảo An sinh ngày 12/4/2015, hiện đang học lớp Sen Hồng 5 Trường mầm non Green School Nam Đô - Hà Nội. Bố làm kinh doanh, mẹ làm kế toán. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Thảo An rất đam mê các môn năng khiếu. Là con út trong gia đình có hai anh em, Thảo An luôn đạt thành tích cao trong học tập và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, biểu diễn thời trang. Năng khiếu của Thảo An là nhảy múa, ca hát, đàn, đọc thơ, catwalk, mẫu ảnh. Ước mơ của Thảo An sau này sẽ trở thành một ca sĩ, nghệ sỹ múa hoặc sẽ là một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Bé Nguyễn Jenny Bảo Ngọc sinh ngày 31/1/2009 hiện đang học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hồng Đào - TP Hồ Chí Minh. Tuy mới 11 tuổi nhưng Bảo Ngọc đã là một trong những gương mặt tài năng được yêu thích. 5 năm liền đều là học sinh giỏi xuất sắc của trường, Bảo Ngọc còn có rất nhiều năng khiếu nghệ thuật: Catwalk, mẫu ảnh, thiết kế thời trang. Ước mơ của Bảo Ngọc sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế hoặc một huấn luyện viên catwalk.

Bé Nguyễn Johnny Vĩnh Khang sinh ngày 10/03/2014 hiện đang học lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn An Ninh - TP Hồ Chí Minh. Vĩnh Khang là em ruột của Bảo Ngọc. Cả hai chị em đều là những gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang mời cộng tác làm mẫu ảnh. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, nụ cười đốn tim với chiếc má núm đồng tiền dễ thương, Vĩnh Khang rất tự tin trước ống kính và có khả năng catwalk rất chuyên nghiệp. Cậu bé được ví như một hoàng tử nhí trong làng thời trang. Ước mơ của Vĩnh Khang sau này sẽ trở thành một kỹ sư.

Bé Lê Mai Phương con sinh ngày 15/3/2012, hiện đang học lớp 3A4 Trường tiểu học Bát Tràng - Hà Nội. Bố mẹ đều là công nhân nhưng Mai Phương rất có năng khiếu nghệ thuật. Ngoại hình dễ thương như một cô công chúa và sự biểu cảm tự tin trước ống kính giúp Mai Phương là một gương mặt mẫu nhí được yêu thích. Từ khi còn nhỏ Mai Phương đã rất đam mê thời trang và thích thiết kế váy áo cho búp bê. Cô bé thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật của trường và của xã. Ước mơ của Mai Phương sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Ánh Diệp năm nay 3 tuổi hiện đang học tại Trường Peace Montesseri Hà Nội. Tên thường gọi ở nhà là Soda. Là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Từ lúc mới 2 tuổi Soda đã bộc lộ năng khiếu mẫu ảnh, cô bé có đôi mắt nâu đen rất tự tin trước ống kính và có thể tạo rất nhiều dáng chụp khác nhau. Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, dễ thương và rất cá tính nên Ánh Diệp nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh cho tạp chí và các nhãn hàng thời trang. Ánh Diệp rất thích diện những bộ quần áo váy cá tính và chụp ảnh, cô bé có thể tạo rất nhiều dáng khác nhau mỗi khi tham gia các concept ảnh. Sự tự tin trước ống kính và nụ cười rạng rỡ tinh khôi giúp cô bé luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người.

Bé Bùi Quỳnh Anh sinh ngày 19/3/2014 Hiện đang học lớp 1D trường Tiểu học Di Trạch - Ba Vì - Hà Nội. Bố là kỹ sư, mẹ là kế toán. Quỳnh Anh rất đam mê nghệ thuật đặc biệt là bộ môn múa và trình diễn thời trang. Quỳnh Anh có gương mặt xinh xắn, gu thời trang ấn tượng và thần thái vô cùng chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện trên sàn Catwalk. Cô bé được đánh giá là một trong những người mẫu nhí nhiều triển vọng trong làng thời trang trẻ em. Ước mơ của Quỳnh Anh sau này sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.