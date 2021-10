Nhung Kate hé lộ vai chiến binh hung hãn trong phim tiền truyện "John Wick" tại Mỹ

Nhung Kate và dàn diễn viên trong dự án "Starz's The Continental", phần tiền truyện của loạt phim "John Wick" của Keanu Reeves. Theo đó, "The Continental" sẽ được giới thiệu như một loạt phim truyền hình về sự kiện đặc biệt kéo dài ba đêm, do Lionsgate Television sản xuất cho Starz. Ảnh: FBNV