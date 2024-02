Những lợi ích khi người lớn tuổi sử dụng sữa non mỗi ngày

Người cao tuổi và sự lão hóa do đề kháng giảm

Dù bạn có là ai thì cũng khó tránh được quy luật tự nhiên đi cùng với tuổi tác là sự lão hóa. Không có một quy chuẩn nào về lão hóa được áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng có một điểm chung là: khi về già, con người dễ bệnh hơn.

Theo đó, tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, cơ xương, hô hấp, huyết áp, tiểu đường... cũng cao hơn. Nguyên nhân là do tuổi càng cao thì sức khỏe càng yếu do cơ chế thoái hóa tự nhiên và nhiều chức năng cơ thể suy giảm, trong đó có chức năng đề kháng.

Do đó, người cao tuổi dễ mắc bệnh và thường trở thành mạn tính, kéo dài và hay tái phát. Điều này làm cho sức khỏe thể chất suy giảm, chất lượng cuộc sống cũng kém đi.

Dù bạn có là ai thì cũng khó tránh được quy luật tự nhiên đi cùng với tuổi tác là sự lão hóa (Ảnh: Nutifood).

Vì vậy việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt từ chuyện ăn uống, tập luyện cần phù hợp để phòng ngừa bệnh tật, nhưng điều quan trọng nhất là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Lý do, khi có tuổi, sức khỏe giảm nên cường độ cũng như tần suất tập luyện của người già không được như người trẻ. Khả năng hấp thụ dinh dưỡng của người lớn tuổi cũng kém hơn. Vì thế, việc tăng cường đề kháng cho người lớn đòi hỏi phải được thực hiện đúng mới hiệu quả.

Sử dụng sữa non hỗ trợ giảm tác động xấu của lão hóa khi có tuổi

Với nhiều người, sữa non là loại sữa đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ. Vì vậy, nhiều người cho rằng chỉ có trẻ nhỏ mới nên dùng sữa non. Tuy nhiên, người cao tuổi có thể cải thiện đề kháng nhờ dùng sữa non.

Người cao tuổi có thể cải thiện đề kháng nhờ dùng sữa non (Ảnh: Nutifood).

Sữa non là một chất dịch lỏng, có màu vàng, đặc dính, được tiết ra trong vòng 72 giờ đầu sau khi động vật có vú sinh con. Dòng sữa non này có lợi cho sức khỏe con người, kể cả người lớn tuổi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về sức khỏe thường gặp như là chứa nhiều kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Ngoài ra, lợi khuẩn có trong sữa non còn hỗ trợ cải thiện đáng kể chức năng của hệ tiêu hóa, giúp ăn uống ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, sử dụng sữa non còn có khả năng hỗ trợ trẻ hóa cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và làm lành vết thương nhanh hơn.

Nếu bạn đang tìm một loại sữa non giúp tăng đề kháng nhanh, hỗ trợ sức khỏe xương khớp, tim mạch, tiêu hóa, đồng thời bảo vệ hệ miễn dịch của người già tốt hơn thì có thể lựa chọn sản phẩm bổ sung sữa non Värna Colostrum.

Värna Colostrum được đặc chế phù hợp với người lớn tuổi Việt Nam (Ảnh: Nutifood).

Värna Colostrum được đặc chế phù hợp cho người lớn tuổi Việt Nam với thành phần IgG, Immunel được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhanh sau 2 giờ sử dụng. IgG có nhiều trong sữa non, một trong 5 loại kháng thể hỗ trợ cơ thể phát hiện và chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Immunel khi kết hợp với kháng thể IgG trong Värna Colostrum sẽ nhân đôi sức mạnh, vừa kích hoạt tăng đề kháng nhanh lại củng cố hàng rào miễn dịch, tăng cường sức đề kháng hiệu quả, hạn chế sự tấn công của virus, vi khuẩn cũng như các mầm bệnh nguy hiểm khác, tạo "lá chắn kép" cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp cho người lớn ăn uống kém, người cần tăng sức đề kháng.