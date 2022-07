Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ 15 họp về các nội dung như đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022…



Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 của Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Tại hội nghị, Bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và cho biết, trong quý III năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn cần tiếp tục tập thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 6 Chương trình công tác của Quận ủy, và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 đảng bộ quận đã đề ra.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính để tiếp tục duy trì và giữ vững là đơn vị đứng đầu khối quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp từ quận đến cơ sở phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, đẩy nhanh sự phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng ngành kinh tế.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức rà soát, báo cáo phân loại và đề xuất thành phố xử lý và giải quyết theo quy định các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn quận.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội. Phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng và quân sự địa phương.

Hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế ưu thế, chất lượng cao là thế mạnh của quận.

Giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc; Phối hợp kiểm tra, rà soát và giải quyết các điểm úng ngập cục bộ trong mùa mưa bão trên địa bàn quận, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch và điện trong mùa hè năm 2022.

Tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư còn tồn đọng, đặc biệt chú ý các vụ việc nổi cộm, các vụ việc có dấu hiệu phức tạp…