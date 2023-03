Những nhiệm vụ trọng tâm nào vừa được Giám đốc Công an Hà Nội gợi mở?

15 ngày ra quân giành lại vỉa hè, Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội cho biết, trong quý I, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; không xảy ra hoạt động tập trung đông người tuần hành, biểu tình trái pháp luật. An ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, sự kiện chính trị quan trọng và đoàn khách quốc tế được bảo đảm tuyệt đối.

Tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự tiếp tục duy trì ở mức cao (đạt tỷ lệ 89,6%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 98,7%. Điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn gây được tiếng vang, được lãnh đạo các cấp biểu dương, quần chúng nhân dân ghi nhận.

Theo báo cáo, trong quý I lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đã tham mưu Ban Chỉ đạo 197 thành phố triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị với phương châm "Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Hà Nội đã phạt tiền tổng cộng hơn 12 tỷ đồng với các vi phạm sau 15 ngày ra quân giành lại vỉa hè. Ảnh: CACC

Kết quả sau 15 ngày ra quân, Công an thành phố đã xử lý được 14.252 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 9,7 tỷ đồng và xử lý 5.921 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt tiền 2,6 tỷ đồng.

Công an TP.Hà Nội cũng triển khai kế hoạch về tiếp tục xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023"; triển khai đánh giá tiêu chí phường điển hình tại 175 phường và hướng dẫn đăng ký "điểm" tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an thành phố đã báo cáo Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, kế hoạch nghiên cứu, xây dựng đề án…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội ghi nhận, biểu dương các thành tích, chiến công của công an các đơn vị, địa phương đã đạt được.

Đối với những tồn tại, hạn chế được nêu tại hội nghị, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời với những biện pháp, giải pháp, lộ trình cụ thể.

Giám đốc gợi mở nhiệm vụ trọng tâm

Người đứng đầu Công an TP.Hà Nội cũng chỉ đạo, gợi mở nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Công an thành phố. Đó là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố, trọng tâm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; dịp lễ 30/4, 1/5/2023; Kỳ họp Quốc hội khóa XV; kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trên lĩnh vực công tác tham mưu, Trung tướng Nguyễn Hải Trung phân tích, nhấn mạnh yêu cầu hết sức quan trọng của công tác nhận diện, đặc biệt trong tình hình mới.

Nhận diện tốt mới chủ động, xử lý tốt mọi vấn đề. Nhận diện tốt cũng để biết người biết ta. Nhận diện tốt để từng cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ được nhiệm vụ chức năng của mình, cũng như những hiện tượng xã hội xảy ra có liên quan đến an ninh trật tự.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu phải tăng cường năng lực trinh sát trên mạng xã hội với hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối. Ảnh: CACC

Vị Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phải tập trung bám sát tình hình, dự báo, nhận diện các loại tội phạm mới, nổi.

Lực lượng hình sự tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ, trong đó tập trung phòng, chống tội phạm liên quan "tín dụng đen"; tội phạm giết người; phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...), nhất là đối với tội phạm xuất hiện thủ đoạn mới; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo vũ khí, hung khí tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng...

Đối với hiện tượng thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập, gây rối, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu phải tăng cường năng lực trinh sát trên mạng xã hội. Quan trọng nhất là phải ngăn chặn, không để xảy ra sự việc, vụ việc, gây ảnh hương xấu dư luận xã hội.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu cần chủ động nhận diện, phát hiện, đưa ra cảnh báo đối với những phương thức, thủ đoạn mới, chất ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, các đơn vị tổng rà soát, phân loại, đề xuất đưa vào quản lý điểm nguy cơ phức tạp về ma tuý, điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý để xây dựng kế hoạch đấu tranh, giải quyết, không để bị động, phát sinh phức tạp tại địa bàn…

Thời gian tới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án "Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra của lực lượng CSND trong Công an thành phố"; tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ cho lực lượng cảnh sát điều tra kết hợp với bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, chất lượng, hiệu quả công tác của số cán bộ hiện có; tăng cường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra của lực lượng cảnh sát điều tra.

Phát huy hiệu quả vai trò cơ quan giúp việc các Ban Chỉ đạo của thành phố do Công an thành phố làm Cơ quan Thường trực. Trước mắt, tham mưu triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp lễ 30/4, 1/5 gắn với thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về "Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023".

Yêu cầu công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải xác định là lực lượng công an phải là tiên phong, đi đầu, trách nhiệm nhất trong thực hiện kế hoạch này.