Những phim gây "sốt" của "007" Sean Connery khó quên trong lòng khán giả

Sean Connery trong trích đoạn phim "Dr. No" (1962)

Sean Connery sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng phong cách lịch lãm và tài diễn xuất đã giúp ông mang đến thành công cho loạt 7 phim về điệp viên người Anh 007 suốt từ năm 1962 đến 1983 với Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971), Never Say Never Again (1983).



Sean Connery ghi dấu trong lòng khán giả khi góp mặt trong loạt 7 phim về điệp viên người Anh 007.

Trong các cuộc bầu chọn của người hâm mộ, Sean Connery luôn dẫn đầu và được coi là hình mẫu James Bond hoàn hảo nhất trên màn ảnh. Nhiều ngôi sao đảm nhận vai này nhưng đều được đánh giá là không thể vượt qua được Sean Connery. Mới đây tờ Radio Times của Anh thực hiện cuộc bình chọn để tìm ra nam diễn viên đảm nhiệm vai James Bond xuất sắc nhất màn ảnh và Sean Connery tiếp tục giành vị trí đầu bảng.

Nhắc đến Sean Connery cũng không thể không nhắc đến bộ phim "The Longest Day" (Ngày dài nhất) năm 1962. Bộ phim về đề tài chiến tranh, tái hiện lại các sự kiện xảy ra trong cuộc đổ bộ của quân đội Đồng minh thông qua cách nhìn nhận, đánh giá và ý kiến chủ quan của từng nhân vật.

Sean Connery vào vai một chiến sĩ quân đội Anh dũng cảm đem đến cho người xem hình ảnh đẹp của người lính kiên cường trong chiến tranh.

Bộ phim "From Russia with Love" năm 1963 đánh dấu lần thứ hai Sean Connery hóa thân thành James Bond. Với khuôn mặt điển trai và phong thái phù hợp với hình ảnh của một điệp viên giỏi giang không kém phần bí ẩn, Sean Connery đã tạo nên một bản sắc riêng. "From Russia with Love" cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Sean Connery.

Với phim "Ngón tay vàng - Goldfinger" (1964), Sean Connery chính thức bước đến đỉnh cao danh vọng với loạt giải thưởng danh giá. Trong phim này, ông có cơ hội thể hiện xuất sắc khả năng diễn xuất của mình bằng những pha hành động khi truy dấu vết tay trùm buôn lậu khiến người xem phải "nín thở". Bộ phim hấp dẫn nhờ cốt truyện được cải biên so với nguyên tác. Nhân vật phản diện ấn tượng trong khi Sean Connery đang ở giai đoạn sung mãn trong sự nghiệp. Với vai diễn James Bond trong "Goldfinger" đã biến hình ảnh 007 của Sean Connery trở nên bất tử.

"The Hill" (1965) là tác phẩm tiếp theo Sean Connery tham gia lấy đề tài Thế chiến II. Đảm nhận vai người tù kiên cường âm mưu nổi dậy giành tự do, Sean Connery trong phim được đánh giá là một trong những lần nhập vai xuất sắc trong sự nghiệp của ông.





Đáng chú ý là phim "The Untouchables" năm 1987 mang về cho Sean Connery giải Oscar duy nhất trong sự nghiệp ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Sean Connery để lại là hình ảnh kinh điển của chàng điệp viên James Bond cùng hàng loạt những vai diễn để đời khác.

Sean Connery vẫn chứng minh khả năng diễn xuất ở tuổi lục tuần khi tham gia phim The Rock (1996). Bộ phim của đạo diễn Michael Bay xoay quanh vụ bắt cóc khủng bố các phạm nhân bị giam giữ trong nhà tù. Trong bộ phim này, nhận vật ông đảm nhận đã hợp sức cùng một nhà khoa học (Nicolas Cage) để ngăn chặn âm mưu độc ác.



Chia sẻ về bạn diễn Sean Connery trong phim "The Rock", Nicolas Cage bày tỏ: "Tôi rất ngưỡng mộ Sean. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được làm việc với ông ấy - sự khôn ngoan, khiêm tốn và cực kỳ trung thực của ông ấy đã lôi cuốn tôi kể từ khi tôi gặp ông ấy. Ông ấy là bạn của tôi và là người thầy vĩ đại nhất trong điện ảnh. Ngôi sao điện ảnh đầu tiên đi đầu trong việc kết hợp chính kịch, phiêu lưu hành động và hài. Ông ấy đã làm tất cả một cách dễ dàng và đầy phẩm giá. Bậc thầy, ông sẽ được tưởng nhớ".