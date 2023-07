Những phương tiện nào được lưu thông qua cầu An Phú Đông sau khi sửa chữa?

Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện nay cầu An Phú Đông đã được khắc phục hư hỏng do sà lan va đụng trụ T6, bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng theo tải trọng thiết kế cầu được duyệt.



Để tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực, kể từ 6 giờ ngày 15/7, tổ chức giao thông 2 chiều các loại xe lưu thông trên cầu An Phú Đông, trừ xe ô tô tải và xe ô tô khách.

Đồng thời, hạn chế các loại phương tiện có trọng tải toàn bộ xe trên 5 tấn, tốc độ tối đa cho phép 30km/h và hạn chế chiều cao 2m lưu thông qua cầu.

Cầu tạm An Phú Đông có kết cấu thép, nối quận Gò Vấp với quận 12. Ảnh: Vũ Quyền.

Sở GTVT TP.HCM cũng lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước đó, sáng ngày 13/5, một tàu kéo sà lan lưu thông từ hướng sông Sài Gòn về hướng cầu An Lộc đã va đụng vào trụ T6 của cầu An Phú Đông khiến cọc số 6, cọc số 7 của trụ cầu T6 bị cong vênh và đỉnh trụ bị chuyển vị. Tối cùng ngày, Sở GTVT TP.HCM thông báo chỉ cho phép xe 2 bánh đi qua, đồng thời cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Sau đó, giữa tháng 6/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) đã có báo cáo đến Sở GTVT TP.HCM hoàn thành công tác khắc phục sửa chữa cầu An Phú Đông. Đồng thời, kiến nghị sở xem xét chấp thuận và hỗ trợ có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu An Phú Đông.

Công nhân tiến hành sửa chữa cầu An Phú Đông sau sự cố sà lan đụng trụ T6. Ảnh: Vũ Quyền.

Ngoài ra, trong báo cáo trên, chủ đầu tư cho biết, công trình xây dựng cầu An Phú Đông (nối quận Gò Vấp và quận 12) được thông xe và đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2020. Ban quản lý đã hoàn thành công tác lắp đặt bổ sung camera quan sát giao thông và các báo hiệu liên quan vào cuối tháng 11/2021 và đã được Sở GTVT TP.HCM đã chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

Công tác phối hợp với các đơn vị quản lý về bàn giao tài sản công trình đã được chủ đầu tư thực hiện hoàn thành và có báo cáo Sở GTVT TP.HCM vào ngày 5/4.

Do đó, để hỗ trợ cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công, đảm bảo hiệu quả sử dụng khai thác công trình cũng như việc công trình được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao tuổi thọ, chất lượng công trình.

Chủ đầu mong Sở GTVT TP.HCM xem xét sớm có quyết định giao quản lý tài sản công trình để chủ đầu tư thực hiện bàn giao công trình cho các đơn vị liên quan.