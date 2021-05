Những sao nữ bị tẩy chay vì quấy rối tình dục khách mời nam

Vụ việc diễn viên hài Park Na Rae bị công chúng tẩy chay và đang bị cảnh sát điều tra gây xôn xao thị trường giải trí Hàn Quốc nhiều ngày qua. Đây không phải lần đầu tiên một nghệ sĩ nữ vướng tranh cãi vì hành vi quấy rối tình dục.

Trước đó, diễn viên Lee Se Young hay Mijoo (thành viên nhóm Lovelyz) tạm dừng hoạt động khi vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả.

Ngôi sao làng hài Park Na Rae bị tẩy chay

Cuối năm 2019, Park Na Rae nhận giải Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Như tất cả nghệ sĩ chiến thắng giải Daesang, Park Na Rae đã bước sang cột mốc mới trong sự nghiệp. Giải thưởng cho thấy sự ghi nhận của công chúng và giới chuyên môn với tài năng của Park Na Rae.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm kể từ khi nhận giải, Park Na Rae vướng vào ồn ào nghiêm trọng. Hành động của Park Na Rae trong chương trình Hey Narae bị tố quấy rối tình dục. Cụ thể, Park Na Rae nhại lại câu nói về quần lót của Kai (thành viên nhóm EXO) trong chương trình Knowing Brothers kèm theo bình luận nhạy cảm.

Sự nghiệp 15 năm của Park Na Rae tuột dốc vì bê bối quấy rối tình dục.

Trong một tập khác, Park Na Rae đưa ra những bình luận và hành động gợi dục về một con búp bê nam mặc đồ lót. Sau khi bị công chúng chỉ trích, Park Na Rae xin lỗi đồng thời xóa bỏ các đoạn video phản cảm. Tuy nhiên, lời xin lỗi của diễn viên hài không thể xoa dịu sự tức giận của khán giả.

Họ bình luận tiêu cực, thậm chí yêu cầu Park Na Rae rời khỏi các chương trình truyền hình cô tham gia, chẳng hạn I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox… Vì làn sóng tẩy chay Park Na Rae quá mạnh mẽ, Naver phải đóng bảng tin Naver TV TALK của các chương trình kể trên.

Ngày 30/4, sở cảnh sát Seoul Gangbuk cho biết họ nhận được khiếu nại công khai về hành vi được cho là quấy rối tình dục của Park Na Rae. Trả lời tờ Edaily, cảnh sát cho biết sẽ điều tra xem Park Na Rae có vi phạm pháp luật hay không.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Park Na Rae đang rơi vào tình thế bất lợi. Cô nói gì hay làm gì ở thời điểm này cũng khiến công chúng khó chịu và lên án.

Lee Se Young tạm dừng hoạt động

Ngày 30/11/2016, Star News đua tin sở cảnh sát Mapo nhận được đơn khiếu nại đối với diễn viên hài Lee Se Young. Theo Star News, đơn khiếu nại Lee Se Young được gửi bởi E-People, một dịch vụ xử lý các đề xuất, kiến nghị và chính sách do công chúng đệ trình. Sở cảnh sát Mapo thẩm vấn nữ diễn viên và tiến hành các bước điều tra ban đầu ngay sau khi nhận đơn.

Lee Se Young vướng tranh cãi quấy rối tình dục trong chương trình Saturday Night Live (SNL) phát trên kênh tvN. Các video được đăng lên trang Facebook chính thức của chương trình cho thấy Lee Se Young đùa giỡn và cố tình động chạm vào cơ thể, đặc biệt bộ phận nhạy cảm của các thành viên B1A4.

Hành động trên khiến công chúng tức giận chỉ trích. Họ cho rằng nếu một nghệ sĩ nam có hành động tương tự với đồng nghiệp nữ, người đó chắc chắn bị kết tội quấy rối tình dục. Do đó, Lee Se Young xứng đáng bị trừng phạt và phải đối mặt với hậu quả của những hành động trên. Không chỉ Lee Se Young, toàn bộ nữ nhân viên tham gia chương trình cũng bị tố quấy rối tình dục.

Hành động khiếm nhã của Lee Se Young với khách nam bị công chúng lên án.

Sau đó, Lee Se Young và đội ngũ sản xuất của chương trình SNL Korea công khai xin lỗi về hành động của họ. Cô cho biết: “Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng với hành động sai trái của tôi. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến từng thành viên và với lá thư này, tôi muốn một lần nữa xin lỗi tất cả người hâm mộ, các thành viên B1A4. Tôi sẽ suy ngẫm về hành động của mình nhiều lần để những điều tương tự không bao giờ xảy ra”.

Tuy nhiên, cuộc tranh cãi không dễ dàng kết thúc. Thậm chí, sau đó, khán giả tìm ra những bằng chứng cho thấy Lee Se Young từng có hành động tương tự với các thành viên nhóm Infinite và Block B.

Ngày 4/1/2017, sở cảnh sát Mapo (Seoul) tuyên bố nữ diễn viên trắng án. Tuy nhiên, trước sự tẩy chay của công chúng, cô quyết định rời mùa 8 của chương trình và tạm dừng hoạt động.

Nữ thần tượng mất điểm vì hành vi khiếm nhã

SBS đưa tin ngày 8/9/2020, Mijoo (thành viên nhóm Lovelyz) lên tiếng xin lỗi vì hành vi quấy rối khiến công chúng bức xúc.

“Tôi nhận ra video MIJOO PIKCHU gây tranh cãi và tôi đã xin lỗi nam khách mời thông qua nhân viên trong công ty. Tôi xin lỗi một lần nữa vì đã đưa ra những nhận xét thiếu thận trọng và không cân nhắc đến sự khó chịu của người hâm mộ cũng như khán giả. Tôi thành thật xin lỗi khách mời khi phải trải qua khoảng thời gian khó khăn”, thành viên nhóm Lovelyz chia sẻ.

Mijoo vốn là thành viên nổi tiếng trong nhóm nhạc có hình tượng trong sáng, đáng yêu. Tuy nhiên, hành động của nữ ca sĩ trong tập đầu tiên của chương trình MIJOO PIKCHU khiến công chúng mất thiện cảm.

Mijoo sụp đổ hình tượng sau khi chương trình phát sóng.

Trong tập này, Mijoo nói chuyện với một người đàn ông bằng tuổi cô. Mijoo hỏi người đàn ông: "Bạn đã có bạn gái chưa. Bạn và cô ấy tiến xa tới đâu rồi". Khách mời của chương trình trả lời: "Chúng tôi đã hẹn hò được 200 ngày rồi". Mijoo tiếp lời: "Vậy chắc bạn làm chuyện đó rồi".

Theo SBS, khi người đàn ông bối rối và cho biết anh với bạn gái chỉ mới nắm tay, Mijoo hỏi: "Anh có thực sự là đàn ông không?". Nữ ca sĩ thậm chí hướng ánh nhìn về phía chân của khách mời.

Nhiều khán giả chỉ ra những bình luận và hành vi của Mijoo đối với người đàn ông có thể bị coi là quấy rối tình dục. Đây là vụ việc ồn ào, ảnh hưởng nhiều nhất tới sự nghiệp của Mijoo kể từ khi cô ra mắt cùng nhóm nhạc Lovelyz.