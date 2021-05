Thấy gì sau vụ việc nữ nghệ sĩ Hàn Quốc bị "ném đá" vì nói về tình dục?

Ngày 30/4, tờ Edaily đưa tin Park Na Rae bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc quấy rối tình dục trong chương trình Hey Narae. Trong chương trình, Hey Narae thay quần áo cho một búp bê nam và đưa ra những bình luận nhạy cảm về vấn đề tình dục. Chương trình ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay của người xem.

Nữ diễn viên Park Na Rae đã bị dư luận Hàn Quốc "ném đá" sau khi bình luận về vấn đề tình dục trong một chương trình.

Công chúng tố cáo Park Na Rae có hành vi quấy rối tình dục và cảnh sát đã phải bắt tay vào điều tra. Dù nữ diễn viên xin lỗi và xóa bỏ các đoạn video về chương trình nhưng làn sóng chỉ trích, tẩy chay Park Na Rae vẫn lan rộng. Nhiều người yêu cầu nữ diễn viên rút khỏi chương trình hoặc lên tiếng tẩy chay chương trình nếu để Park Na Rae tiếp tục tham gia.

Park Na Rae vừa khóc vừa xin lỗi: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho khán giả khi đăng tải video không phù hợp. Là người của công chúng, tôi phải chịu trách nhiệm về chương trình phát sóng. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch đến nhân vật, diễn xuất, đạo cụ, nội dung chương trình. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng vì cách xử lý thiếu chuyên nghiệp".

Công chúng tố cáo Park Na Rae có hành vi quấy rối tình dục và cảnh sát đã phải bắt tay vào điều tra.

Park Na Rae sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cô ra mắt vào năm 2006 với tư cách diễn viên hài. Cô tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice, Gag Concert…

Vài năm gần đây, Park Na Rae đã trở thành ngôi sao mới của làng giải trí xứ Hàn. Cô chiến thắng ít nhất 15 giải thưởng trong suốt thời gian hoạt động, trong đó có giải Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019 hay giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2020 tôn vinh là Diễn viên tạp kỹ xuất sắc.

Park Na Rae là một nghệ sĩ hài triển vọng và có phong cách của Hàn Quốc với lối dẫn duyên dáng, cách nói chuyện thông minh, dí dỏm. "Chúng ta thấy Hallyu hay làn sóng Hàn Quốc đang lan rộng khắp thế giới, trở nên phổ biến trên toàn cầu. Kpop, phim truyền hình Hàn Quốc và ngành mỹ phẩm, làm đẹp đã làm được điều đó. Nhưng chúng ta không thường nghe khán giả quốc tế bàn tán về hài của Hàn Quốc. Tất nhiên, việc chọc cười mọi người ở các nền văn hóa khác nhau sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng tôi tin hài kịch thực sự có sức hấp dẫn chung", Park Na Rae từng phát biểu.

Park Na Rae sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cô được đánh giá là nữ nghệ sĩ hài dí dỏm, đáng yêu.

Không chỉ phủ sóng truyền hình, Park Na Rae còn đắt show quảng cáo. Nữ diễn viên luôn biết ơn khán giả vì yêu mến và mang lại cho cô động lực tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, hoạt động trong giới giải trí. Tuy nhiên, việc gây cười vượt quá giới hạn cho phép của công chúng đang khiến Park Na Rae phải trả giá, sự nghiệp của cô đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Từ một diễn viên hài được công chúng yêu thích, Park Na Rae phải hứng chịu làn sóng chỉ trích của công chúng và truyền thông.

Hành động của Park Na Rae khiến công chúng tức giận. Họ chỉ trích nữ diễn viên và yêu cầu cô rút khỏi tất các chương trình truyền hình như I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox. Các chương trình có sự tham gia của Park Na Rae đã phải đóng cửa các cổng thông tin trên mạng xã hội vì làn sóng chỉ trích của khán giả.

Sự nghiệp 15 năm trong làng giải trí của Park Na Rae đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì vụ việc nhạy cảm lần này.

Ngoài việc bị đuổi khỏi làng giải trí, bị khán giả quay lưng, Park Na Rae còn phải đối mặt với án phạt. Sở cảnh sát Seoul Gangbuk cho biết, họ đã nhận được đơn khiếu nại vào ngày 30/4 về hành vi được cho là quấy rối tình dục của Park Na Rae. Do vậy, cảnh sát đang điều tra về việc Park Na Rae có phạm pháp hay không.

Theo các chuyên gia truyền thông xứ Hàn, hành vi của Park Na Rae có thể bị xét vào tội phát tán tài liệu khiêu dâm. Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, người phạm tội có thể phải đối mặt với án tù một năm hoặc khoản tiền phạt 10 triệu won (9.000 USD).

Vụ việc của Park Na Rae đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông xứ Hàn và tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt ở quốc gia này. Bên cạnh ý kiến lên án hành động của Park Na Rae, nhiều khán giả cho rằng, hình phạt với cô là khá nặng so với nhiều đồng nghiệp nam khác.

Một số chuyên gia truyền thông cho rằng, việc Park Na Rae bị phản ứng dữ dội cho thấy sự phân biệt giới tính trong ngành công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc.

Park Na Rae là ngôi sao nữ hiếm hoi vướng tranh cãi về vấn đề quấy rối tình dục bởi cô là một trong ít nữ nghệ sĩ khá thoải mái khi bàn luận về những vấn đề "nhạy cảm". Sohn Hee Jeong - giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu đa văn hóa tại Đại học Kyung Hee cho rằng, việc dư luận phản ứng gay gắt với Park Na Rae cho thấy sự phân biệt đối xử giữa sao nữ và đồng nghiệp nam trong làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Trong khi các nam rapper của Hàn Quốc vẫn thoải mái nói về vấn đề tình dục hay bình luận về phụ nữ, thì nữ nghệ sĩ như Park Na Rae có phần bị nhìn nhận khắc nghiệt hơn. Tháng 4 vừa rồi, rapper Owen Ovadoz đã có bình luận khiếm nhã về ca sĩ Ryu Jin, thành viên nhóm ITZY. Anh bị chỉ trích thậm tệ nhưng giữ im lặng và tiếp tục hoạt động sau vụ việc.

Giáo sư Sohn Hee Jeong giải thích: "Khi tiếng nói của phụ nữ ngày càng lớn hơn và ảnh hưởng của nữ quyền ngày càng mở rộng, cái gọi là "những người đàn ông trở thành nạn nhân" đã xuất hiện".

Vụ việc của Park Na Rea cũng xảy ra trong thời điểm luật pháp ở Hàn Quốc đang quan tâm đến vấn đề khiêu dâm và bình luận, hành động vi phạm đạo đức trên các nền tảng Internet đối với các thanh thiếu niên. Các vụ phạm tội tình dục như đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh, phòng thay đồ, phát tán clip nhạy cảm trên mạng xã hội tại Hàn Quốc gia tăng đáng kể trong thời gian qua.

Kẻ chủ mưu và điều hành phòng chat tình dục thứ n - Cho Joo Bin (24 tuổi) bị kết án 40 năm tù cho hành vi của mình.

Theo cuộc khảo sát của Women in Film Korea đối với những người làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh hồi tháng 3/2021, khoảng 74,5% phụ nữ trả lời họ từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục còn tỷ lệ nam giới trả lời "có" là khoảng 37,9%.

Ngoài ra, vụ việc buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em gây chấn động xã hội Hàn Quốc trên mạng lưới phòng chat được gọi là "phòng chat thứ n" trong năm 2020 cũng khiến dư luận nước này bức bối. Kẻ chủ mưu và điều hành phòng chat này - Cho Joo Bin (24 tuổi) bị kết án 40 năm tù cho hành vi của mình.

Tháng 12/2020, chính phủ Hàn Quốc đã công bố nâng mức hình phạt lên tới 10 năm tù giam đối với tội buôn bán tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên. Chính phủ cũng giám sát chặt chẽ hơn với những tội phạm tình dục trẻ em sau khi ra tù.