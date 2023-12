Những scandal gây tranh cãi nhất của làng nhạc Việt trong năm 2023

Hoàng Thùy Linh trịch thượng

Ngày 6/9, Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi họp báo ra mắt concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Vietnamese concert. Tại sự kiện, khi phóng viên đặt câu hỏi về khả năng hát live khi tổ chức đêm nhạc, cô không trả lời thẳng vào câu hỏi mà kể câu chuyện vòng vo với đại ý, nữ ca sĩ có hai chân lành lặn, nhưng vì trời mưa nên cô bị ngã. Khi cô ngã, những người xung quanh nói cô không biết đi. Sau đó, cô hỏi ngược lại phóng viên: "Theo bạn, tôi có biết đi không?".

Hoàng Thùy Linh tại họp báo chương trình Vietnamese Concert. (Ảnh: TL)

Câu trả lời bị cho là lạc đề, trịch thượng đã kéo Hoàng Thùy Linh rơi vào cuộc khủng hoảng truyền thông suốt gần hai tuần sau đó. Ngày 18/9, trong thư gửi khán giả và truyền thông, Hoàng Thùy Linh đưa ra lời xin lỗi: "Tôi hiểu rằng bản thân có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả yêu thương vì lòng tốt nhận được từ mọi người. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực và cố gắng qua từng ấy năm. Trong suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật, tôi luôn biết ưu và nhược điểm của mình, cố gắng hoàn thiện phong cách trong dòng nhạc mà tôi đã chọn".

Lời xin lỗi không giúp Hoàng Thùy Linh lấy lại thành công cho concert Vietnamese concert. Bên cạnh những ý kiến ít ỏi đánh giá cao việc dàn dựng, đầu tư của chương trình, khả năng hát live của cô bị mang ra mổ xẻ, phân tích. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ ca sĩ có giọng hát quá tệ khi không sử dụng các hiệu ứng phòng thu.

Jack sử dụng hình ảnh Messi trong MV Từ nơi tôi sinh ra

Đầu tháng 9, Jack trở thành tâm điểm khi đưa hình ảnh gặp gỡ Lionel Messi - huyền thoại bóng đá thế giới vào MV Từ nơi tôi sinh ra. Dù chỉ xuất hiện vài giây nhưng cái ôm của Messi dành cho Jack đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bình luận. Trong phần chia sẻ trong buổi họp báo trước đó, Jack cho biết anh đã phải chi trả số tiền lớn để gặp gỡ thần tượng cũng như đưa cả ê-kíp sang Pháp.

Hình ảnh danh thủ Messi trong MV "Từ nơi tôi sinh ra" của Jack. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ồn ào nổ ra khi xuất hiện tin đồn Jack bỏ 60 tỷ đồng mời Messi vào MV. Sau đó, một doanh nhân cho rằng phía nam ca sĩ gian dối, vi phạm hợp đồng.

Ngày 7/9, nam ca sĩ phản hồi về ồn ào, cho biết đã bỏ ra 5 tỷ để đưa cho nam doanh nhân kết nối anh trong cuộc gặp Messi tại Pháp. Ngoài ra toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong hành trình đều do anh tự lo liệu. Đáp trả lại, phía nam doanh nhân một lần nữa khẳng định Jack nên đưa ra minh chứng đã xin phép (bằng văn bản) với phía Messi về việc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ vào MV. Phía Jack không có phản hồi gì về điều này.

Sau đó, Jack tiếp tục hứng chịu chỉ trích dữ dội từ khán giả, từ lực lượng fan đông đảo của Lionel Messi, khi lợi dụng hình ảnh của Messi để quảng bá MV.

Cuộc tranh chấp bản quyền ồn ào giữa Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh

Ngày 31/10, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng bài viết trên trang cá nhân về vấn đề bản quyền các ca khúc do anh sáng tác, được ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện. Theo đó, anh liệt kê 8 bản "hit" lớn trong sự nghiệp Noo Phước Thịnh hiện đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành, bao gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay...

Ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu. (Ảnh: TL)

Đỗ Hiếu chia sẻ, trong suốt khoảng thời gian dài, hai bên chưa thể hoàn tất việc thương lượng và thống nhất các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng. Cũng bởi vậy, từ ngày 28/10, mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm trên không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc.

Sau hàng loạt những phát ngôn không chính thống của hai phía trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh quyết định lên tiếng trước báo chí. Anh cho biết mỗi ca khúc anh mua độc quyền trong hai năm. Câu chuyện yêu cầu tái ký mới được Đỗ Hiếu trao đổi với phía ca sĩ cách đây một tháng, thông qua người quản lý. "Tuy nhiên, tôi quyết định không tái ký độc quyền, vì một số lý do", nam ca sĩ tiết lộ. Khi có nhu cầu, anh sẽ trao đổi lại với phía nhạc sĩ và hoàn toàn tôn trọng các quy định về tác quyền biểu diễn của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh cho biết, chỉ ký quyền biểu diễn với các công ty nhạc số, còn lại quyền tác giả do nhạc sĩ tự ký với các đơn vị này. Giải thích của Noo Phước Thịnh được đa số khán giả tán thành.

Ngoài ra, trong năm 2023, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường cũng đệ đơn khởi kiện ba ca sĩ gồm Thái Trinh, Bằng Cường và Dương Edward vì dùng nhạc độc quyền của HT Productions. Tuy nhiên, sự việc sớm lắng xuống vì các bên liên quan tích cực giải quyết sau đó.