Đại nhạc hội Open Air #2 Kpop Festival quy tụ dàn ca sĩ Việt - Hàn: Chi Pu, Tăng Duy Tân, Tóc Tiên, Đức Phúc, Infinite, Tribe, Exo Chen – Xiu Min, Suju D&E 2pm, Kim Jae Joong, Mamamoo+, Exo Chanyeol, DJ Raiden sẽ diễn ra vào 23 và 24/12 tại SVĐ Mỹ Đình – Hà Nội.

Đây là dịp hiếm hoi một đại nhạc hội quy tụ cả sao Hàn và Việt Nam được tổ chức đúng Giáng sinh với quy mô quốc tế do hai đạo diễn Go Young Sik của Hàn Quốc và Hoàng Công Cường –của Việt Nam phối hợp thực hiện.

Chi Pu sẽ "chạm mặt" Tóc Tiên, Đức Phúc, Tăng Duy Tân trên sân khấu âm nhạc Open Air #2 Kpop Festival. Ảnh: HTL

Trong ngày 1, khán giả Hà Nội sẽ được gặp các nghệ sĩ, nhóm nhạc Highlight, The Wind, Infinite, Tribe, Exo Chen – Xiu Min, Suju D&E, Chi Pu, Tăng Duy Tân. Tới ngày thứ 2, ngoại trừ Highlight và The Wind tiếp tục biểu diễn, các nghệ sĩ còn lại là những cái tên chưa từng diễn ở ngày 1 là Exo Chanyeol, DJ Raiden, 2pm Nick Khun và Jun.K, Kim Jae Joong, Mamamoo+ và đặc biệt sự góp mặt của 2 ngôi sao trẻ hàng đầu nhạc Việt hiện nay là Tóc Tiên, Đức Phúc.



Được biết đây là lần thứ hai Kim Jae Joong tổ chức gặp gỡ ký tặng cho người hâm mộ tại Việt Nam kể từ lần đầu tiên vào năm 2019. Trước đó, Kim Jae Joong gửi lời chào tới người hâm mộ Việt. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ mang tới những phần trình diễn hấp dẫn.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Mình đã nhớ mọi người rất nhiều. Các bạn cũng rất mong chờ đúng không. Mình sẽ gặp các bạn tại sự kiện ở sân vận động Mỹ Đình. Nghĩ đến việc được cùng các bạn trải qua Giáng sinh vui vẻ và tuyệt vời, mình mong chờ lắm. Mình đã chuẩn bị nhiều màn trình diễn tuyệt vời, các bạn hãy đón đợi nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau".

Chi Pu sẽ bùng nổ cùng dàn sao Hàn và sao Việt

Kim Jae Joong sẽ gặp gỡ ký tặng cho người hâm mộ tại Việt Nam. Ảnh: TL

Open Air #2 Kpop Festival cũng là sân khấu đầu tiên Chen (nhóm EXO) trở lại Việt Nam sau khi lập gia đình. Đặc biệt, Chen và Xiu Min sẽ trình diễn solo trong đêm diễn. Hiện danh sách các ca khúc sẽ được các ca sĩ Việt Nam trình diễn vẫn được giữ kín để mang đến sự bất ngờ cho người hâm mộ. Tuy nhiên, danh sách các bài hát của các ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc thì đã lộ diện.

Nhóm Highlight biểu diễn ca khúc hit đình đám ở Mỹ Đình gồm: Shock. Nhóm The Wind sẽ mang tới các ca khúc: Island, Do It, Adore You. Nhóm Tri.be biểu diễn các bài quen thuộc như: Kiss, We Are Young.

Infinite thì sẽ trình diễn các bài: I Got You, Be Mine, Paradise, Love Letter. Đặc biệt, Mamamoo+, nhóm nhạc quen thuộc với khán giả Việt Nam sẽ mang tới những giai điệu sôi động của: Mamamoo Medley, Bada Boom, GGBB... My House, Go Cazy, Hands Up là những ca khúc nhóm 2PM chọn biểu diễn tại Đại nhạc hội lần này. Trong khi đó, Chen của EXO sẽ mang tới sân khấu Hà Nội các ca khúc: For You, First Snow. Và Exo Chanyeol sẽ trình diễn solo các ca khúc như: Good Enough, Rodeo Station.

Đặc biệt, những khán giả may mắn sẽ được tham gia buổi ký tặng của Tribe, Kim Jae Joong trước giờ biểu diễn cũng như chụp ảnh cùng nhóm nhạc Mamamoo+, Exo Chen, Tribe… và được xem tổng duyệt chương trình của EXO Chen – Xiu Min. Đây là những quyền lợi dành cho fan hâm mộ vượt quá khuôn khổ của một festival từ trước đến nay.

Bất ngờ lớn nhất của chương trình là BTC cũng sẽ tặng hộp quà Xmas Box, tặng album và poster có chữ ký của thần tượng đi kèm khi mua vé cho các fan may mắn. BTC sẽ chuẩn bị những hộp quà Giáng sinh đáng yêu dành cho khán giả hạng VVIP, VIP và chuẩn bị một hòm thư X-mas E-box đặc biệt để fan có thể gửi tâm tư, tình cảm của mình đến với Idol.

Đại diện BTC cho biết, tại Open Air #2 Kpop Festival, lần đầu tiên trên thế giới, nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ thực hiện điều ước của fan đã gửi tới trước chương trình và các nghệ sĩ lựa chọn để thực hiện điều ước của fan ngay trên sân khấu. Cùng với đó, các ca sĩ Hàn Quốc sẽ giao lưu trò chuyện cởi mở và thân tình nhất cùng người hâm mộ Việt Nam.