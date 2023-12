Những tiểu bang có khả năng loại ông Trump khỏi bầu cử sơ bộ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tòa án cấp cao Maine vừa ra phán quyết loại cựu Tổng thống Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội tháng 1/2021. Trước đó, Tòa án phúc thẩm bang Colorado cũng ra phán quyết tương tự. Ông Trump có quyền kháng cáo phán quyết của tòa án Colorado cho đến ngày 4/1/2024.

Cựu Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về hành động của ông dẫn đến bạo loạn ở Đồi Capitol. Cựu Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng ông không tham gia vào nổi dậy đồng thời cáo buộc những người đệ đơn kiện ông cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử. Đảng Cộng hòa tại Colorado cũng đã đệ đơn kháng cáo quyết định này và sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Tờ Newsweek cho biết một số bang khác vẫn đang cân nhắc những thách thức trong việc loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ địa phương năm 2024. Băn khoăn xoay quanh việc ông Trump không đủ điều kiện để tranh cử theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 với nội dung cấm các cá nhân đã tuyên thệ với Hiến pháp giữ chức vụ nếu họ tham gia nổi dậy.

Các vụ kiện nhằm tìm cách loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 hiện đang chờ xử lý ở 14 bang bao gồm Arizona, Alaska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, South Carolina, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Một số vụ kiện được khởi xướng bởi John Castro, một ứng cử viên đang cạnh tranh để trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Hai vụ kiện riêng biệt đã được đệ trình ở bang New York. Trong đó có một vụ kiện từ Castro tại tòa án Manhattan và một vụ kiện khác từ luật sư đảng Cộng hòa Jerome Dewald.

Ngày 27/12, Tòa án tối cao Michigan của Mỹ ra phán quyết bác bỏ kiến nghị loại cựu Tổng thống Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang này, dự kiến diễn ra vào ngày 27/2/2024. Florida, Minnesota, New Hampshire và Rhode Island cũng đã bác bỏ các vụ kiện.

Thẩm phán liên bang Robin Rosenberg đã bác bỏ đơn kiện từ ba luật sư Florida trong vòng một tuần sau khi nó được đệ trình vào tháng 8.

Các vụ kiện ở Michigan và Minnesota đã được đưa lên Tòa án Tối cao của bang, nhưng các thẩm phán ở cả hai bang đều ra phán quyết rằng chỉ đảng Cộng hòa mới có quyền kiểm soát nhân vật xuất hiện trong lá phiếu sơ bộ, bất kể tư cách của ứng cử viên cho chức vụ đó.

Đơn kiện của ông Castro đệ trình ở New Hampshire và Rhode Island đều bị bác bỏ vì không đưa ra đủ bằng chứng cho thấy việc ông Trump ra ứng cử sẽ gây ra tổn hại cho cạnh tranh chính trị.