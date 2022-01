Những vấn đề nào được Viện trưởng VKSNDTC nêu ra để kiến nghị hủy án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên?

Tòa án phúc thẩm không định giá lại là không đúng với nội dung kháng cáo

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 12/1/2022, Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị hủy án vụ ly hôn vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên.

Theo đó, ngày 11/3/2021, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành quyết định giám đốc thẩm số 01/2021/HNGĐ-GĐT giải quyết vụ án "Tranh chấp về hôn nhân và gia đình" giữa các đương sự.

Nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, phường 7, quận 3, TP.HCM), bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, phường An Phú, quận 2, TP.HCM).

Sự việc có 13 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được nhắc đến. Sau khi có quyết định giám đốc thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn kiến nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Liên quan đến kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, tài liệu thể hiện, Viện trưởng VKSND Tối cao xét thấy có các vấn đền liên quan đến việc thẩm định giá tài sản chung của vợ chồng và việc chia tài sản chung của vợ chồng.

Người đứng đầu VKSND Tối cao cho rằng, cần tăng tỷ lệ % tài sản bà Thảo được chia trong khối tài sản chung để đảm bảo công bằng quyền lợi cho bà Thảo. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, trong việc thẩm định giá tài sản, các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH thẩm định giá Sài Gòn đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Nguyên (phát hành ngày 25/6/2018);

Công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên (phát hành ngày 25/6/2018) và Chi nhánh Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang (phát hành ngày 25/6/2018), Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên (phát hành ngày 12/6/2018), Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên (phát hành ngày 15/6/2018), Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising (phát hành ngày 15/6/2018), Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Đặng Lê (phát hành ngày 15/6/20018), Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông (phát hành ngày 12/6/2018) đều có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký phát hành.

Đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 20/2/2019, các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá nêu trên đều hết hiệu lực.

Thứ hai, theo quy định tại điểm a, tiểu mục 1.2 mục 1, phần II Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính, thì "Báo cáo tài chính được sử dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính năm được kiểm tóan, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính giữa niên độ được soát xét, báo cáo tài chính tại thời điểm thẩm định giá được kiểm toán".

Các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH thẩm định giá Sài Gòn đối với các công ty đều căn cứ vào thông tư 122, nhưng khi tiến hành thẩm định thì báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 của Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên chưa được kiểm toán.

Đồng thời báo cáo tài chính của Chi nhánh Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang các năm 2015, 2016, 2017 chưa được kiểm toán; báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên các năm 2014, 2015, 2016, 2017 chưa được kiểm toán…

Theo Viện trưởng VKSND Tối cao, báo cáo tài chính của một số công ty trong tập đoàn chưa được kiểm toán ở một số năm, đây là một trong các thiếu sót. Ảnh: Hải Yến/DNTT

Tại bản kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định vô hình kèm theo chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá của các công ty nêu trên, Công ty TNHH thẩm định giá Sài Gòn chưa thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ (giá trị thương hiệu) của các công ty là thiếu sót.

Tuy vậy, Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm vẫn sử dụng kết quả thẩm định giá trên để làm cơ sở chia tài sản chung của bà Thảo và ông Vũ là không đúng.

Thứ 3, tại các chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH thẩm định giá Sài Gòn đều nêu rõ cơ sở thẩm định giá được xác định theo giá thị trường, không đúng với quy định của Thông tư liên tịch giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp ngày 6/1/2017.

Thứ 4, tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đồng ý với kết quả thẩm định giá nhưng sau phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Thảo cho rằng: "Việc ban hành quyết định thẩm định giá và kết quả thẩm định giá không chính xác do cơ quan thẩm định giá chỉ dựa vào báo cáo tài chính và danh mục tài sản do các Công ty cung cấp, trong khi đó 7 công ty trong tập đoàn đều do phía ông Vũ người đại diện theo pháp luật, danh mục tài sản để thẩm định giá không dựa trên kết quả kiểm toán độc lập và không được phía bà Thảo xác nhận".

Do các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá đã hết hiệu lực và nguyên đơn không đồng ý kết quả thẩm định, Tòa phúc thẩm phải tiến hành định giá lại tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tòa cấp phúc thẩm không định giá mà sử dụng kết quả thẩm định giá tại cấp sơ thẩm để giải quyết vụ án.

Quyết định giám đốc thẩm cho rằng tại bản ý kiến của bà Thảo ngày 21/2/2019 và trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự không yêu cầu định giá lại nên Tòa án phúc thẩm không định giá lại là không đúng với nội dung kháng cáo phúc thẩm và ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Thảo tại phiên tòa phúc thẩm.

Kiến nghị nhắc về nghĩa vụ người chồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong việc chia tài sản chung của vợ chồng, thứ nhất, theo kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, bà Thảo là doanh nhân, quá trình giải quyết vụ án bà Thảo luôn có yêu cầu được chia, nhận tài sản bằng hiện vật đối với cổ phần và phần vốn góp tại các công ty để tiếp tục thực hiện việc kinh doanh.

Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm không xem xét đánh giá toàn diện về số cổ phần, phần vốn góp và nhu cầu sử dụng của đương sự mà chia toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho ông Vũ, giao cho bà Thảo giá trị số cổ phần, phần vốn góp trong các công ty bằng tiền là vi phạm quyền được kinh doanh của bà Thảo theo quy định.

Đáng chú ý, theo Viện trưởng VKSND Tối cao, quyết định giám đốc thẩm cho rằng nếu để bà Thảo tiếp tục là cổ đông cùng quản lý, điều hành các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên sẽ dẫn đến những khó khăn cho sự tồn tại, ổn định và phát triển của Tập đoàn Trung Nguyên, ảnh hưởng đến sự ổn định, việc làm cho hàng ngàn công nhân đang hoạt động sản xuất tại các công ty của tập đoàn… nhận định này được cho rằng không có cơ sở.

Kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao thể hiện, Tòa án các cấp chưa xem xét đầy đủ trách nhiệm của ông Vũ trong việc thực hiện nghĩa vụ của người chồng theo quy định. Ảnh: HG/Thanh niên

Bởi lẽ các công ty, cổ phần và phần vốn góp trong các công ty đều có thể chia được bằng hiện vật. Không có tài liệu chứng minh cho việc nhận định trên.

Việc chấm dứt hoạt động kinh doanh bình thường của bà Thảo trong 7 công ty là không phù hợp với quy định về quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng nam, nữ và nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi đưa vào kinh doanh.

Thứ hai, mặc dù các bên thừa nhận trước khi ông Vũ kết hôn với bà Thảo, ông Vũ và một số người bạn đã kinh doanh cà phê. Tuy nhiên thời gian kinh doanh được khoảng 2 năm thì ông Vũ kết hôn với bà Thảo, sau khi kết hôn, việc kinh doanh của ông Vũ bắt đầu có sự phát triển và hình thành Tập đoàn Trung Nguyên hiện nay.

Các công ty có tranh chấp đều được đăng ký doanh nghiệp lần đầu từ năm 2006 trở đi, sau rất nhiều năm kể từ khi ông Vũ, bà Thảo kết hôn (năm 1998).

Tòa án 2 cấp xem xét việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung của vợ chồng là cổ phần trong Tập đoàn Trung Nguyên chia cho bà Thảo ít hơn ông Vũ 20% giá trị tài sản tại ngân hàng, cổ phần, phần vốn góp trong Tập đoàn Trung Nguyên là không đảm bảo quyền lợi của bà Thảo (bà Thảo kém ông Vũ hơn 1,4 nghìn tỷ đồng).

Kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao nêu rõ, việc Tòa án các cấp xác định ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo được hưởng 40% giá trị cổ phần, phần vốn góp trong các công ty, tài sản tại các ngân hàng là chưa phù hợp.

Hơn nữa, trong việc mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, Tòa án các cấp chưa xem xét đầy đủ trách nhiệm của ông Vũ trong việc thực hiện nghĩa vụ của người chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Vì các lẽ trên, Viện trưởng VKSND Tối cao đã kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm ngày 11/3/2021.

Đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình này theo hướng hủy quyết định giám đốc thẩm ngày 11/3/2021, hủy bản án phúc thẩm số 39 ngày 5/12/2019, hủy bản án sơ thẩm số 291 ngày 27/3/2019 về phần chia tài sản chung, giao hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định.