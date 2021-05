Ninh Bình: Đảm bảo an toàn, thuận lợi cho khách thăm quan du lịch

Tỉnh Ninh Bình tạo niềm tin trong lòng du khách

Để đảm bảo an toàn tại các khu du lịch trọng điểm như: Tam Cốc- Bích Động, Cố đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính…Bộ Công an đã thành lập các Đồn Công an trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Du khách đến Ninh Bình cảm nhận được sự an toàn, trách nhiệm. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, các khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, khu tâm linh Chùa Bái Đính, các dịch vụ bán hàng, xe ôm, ăn uống…được đưa ra ngoài khuôn viên các di tích; các dịch vụ được quy hoạch sắp xếp trong khu vực bãi đỗ xe, thuận tiện cho du khách thăm quan.

Để tạo được hình ảnh tốt đẹp trong lòng khách thăm quan, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành các quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh…

Ninh Bình chủ động phun thuốc khử trùng tại các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh

Có thể nói, đây là các căn cứ pháp lý, thiết thực giúp các đơn vị huy động phương tiện, nhân lực, các điều kiện cần thiết phục vụ khách du lịch, nhất là các ngày lễ, tết đảm bảo an toàn, cơ bản không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.



Không chỉ riêng UBND tỉnh Ninh Bình đưa ra các quy chế quản lý tốt ngành "công nghiệp không khói", UBND huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn cũng đã xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với hoạt động của các khu, điểm du lịch.

Đối với các dịch vụ kinh doanh ăn uống ở các nhà hàng, khách sạn…được cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nghiêm túc. Quá trình kiểm tra, phát hiện cơ sở nào không thực hiện sẽ lập tức chấn chỉnh, xử phạt theo quy định.

Du khách đánh giá Ninh Bình là điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng

Được biết, mỗi năm các cơ quan chức năng kiểm tra trên 2.000 lượt cơ sở nhà hàng, khách sạn, điểm ăn uống phục vụ các đoàn khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc khai báo tạm trú cho khách du lịch cũng như phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…Năm 2010, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đề án "Khai báo tạm trú, lưu trú cho người nước ngoài, người Việt Nam trên mạng Internet".

Phòng, chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn lan rộng toàn cầu. Chính vì thế, tỉnh Ninh Bình thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Bảng thông báo phòng, chống dịch Covid-19 được dán đầu cổng vào các khu du lịch ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Sở Du lịch tổ chức cấp phát, căng treo gần 300 poster và 3.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 20 khu, điểm du lịch, khách sạn...

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn vận động nhiều khách sạn trên địa bàn đăng ký tham gia làm nơi cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 4 khách sạn được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly do người nhập cảnh cách ly tự chi trả.

Du khách được đo thân nhiệt, khai báo y tế khi đến thăm quan Ninh Bình

Qua báo cáo, đến nay tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cách ly cho gần 250 lao động bậc cao, chuyên gia, nhà quản lý, đầu tư, người nước ngoài về làm việc tại Ninh Bình.

Trong giai đoạn du lịch tỉnh Ninh Bình đang "ngủ đông", Sở Du lịch cũng tích cực hợp tác với doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm mới, các gói kích cầu và chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách du lịch đến Ninh Bình trong thời gian tới.