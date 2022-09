Khu Du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng bán vé vì mưa lớn

Ninh Bình: Khu Du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng bán vé

Mưa lớn kéo dài, để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan Khu Du lịch sinh thái Tràng An (tỉnh Ninh Bình), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An tạm dừng bán vé.