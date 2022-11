Ninh Bình: Nho Quan đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Nho Quan về đích nông thôn mới trước 2 năm

Nho Quan là miền đất cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, diện tích tự nhiên 458 km2, dân số trên 152 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17%, đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 18%.

Nho Quan đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: BNB

Năm 2011, khi mới triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bình quân các xã trên địa bàn huyện mới đạt từ 3-4 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt 15 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao với 11,68%; công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn.

10 năm sau, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có những bước thay đổi đáng kể. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng (chiếm 36%); tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 10%;

Huyện Nho Quan về đích NTM trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 3.000 tỉ đồng, tăng 1.600 tỉ đồng so với năm 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2021 đạt trên 1.800 tỉ đồng (tăng 1.500 tỉ đồng so với giai đoạn 2011-2015).

Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn NTM (tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trên 6.000 tỉ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân chiếm trên 15%). Ngày 2/6/2022 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan. Ảnh: Hải Minh

Ông Đặng Xuân Nguyên-Bí thư Huyện ủy Nho Quan phát biểu tại buổi lễ: "Với những thành quả của 160 năm qua là kết tinh của giá trị lịch sử, văn hóa, của sự đồng lòng, phấn đấu của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tất cả những nỗ lực và thành quả đó đã và đang làm rạng rỡ hơn "Danh xưng Nho Quan", xây đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; là nền tảng, tiền đề quan trọng để Nho Quan vững bước trong chặng đường mới".

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu quốc gia đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan (1862-2022) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hải Minh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Nho Quan đã đạt được thời gian qua.

Kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan và đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM là dịp để Đảng bộ và nhân dân huyện Nho Quan ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, để Nho Quan tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, thời gian tới huyện Nho Quan cần khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là lợi thế nằm ở vị trí trung chuyển của hệ thống tự nhiên phía Tây Nam đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ quan trọng của tỉnh trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với các tỉnh vùng Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu 4 cũ. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế.

Đồng thời, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện; xác định động lực phát triển của Nho Quan là công nghiệp sạch, nông nghiệp có năng suất và giá trị kinh tế cao; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, du lịch văn hóa, tâm linh gắn vùng đệm Vườn Quốc gia Cúc Phương; từng bước xây dựng Nho Quan trở thành trung tâm du lịch của tỉnh, điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Song song với đó, các cấp, các ngành của huyện Nho Quan phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động sức mạnh của toàn dân tham gia củng cố, duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt, lấy chất lượng, hiệu quả làm tiêu chí hàng đầu. Đồng thời quan tâm nâng cao các tiêu chí để xây dựng huyện Nho Quan thành huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Trong phát triển kinh tế -xã hội, phải hết sức quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường. Chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người dân trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, tập trung phát triển nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm nhiều hơn nữa cho bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", chăm lo thật tốt cho các gia đình chính sách, người có công. Tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, với vị trí là cửa ngõ quan trọng của tỉnh trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với các tỉnh vùng Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu 4 cũ, Nho Quan tiếp tục quan tâm củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", bảo đảm ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Nho Quan cũng cần tăng cường và tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bày tỏ sự tin tưởng phát huy truyền thống "miền đất cổ", truyền thống quê hương Nho Quan anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới, xây dựng Nho Quan phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Người dân tham dự Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan. Ảnh: N B

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: BNB